Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Чего ждать от воскресенья представителям всех знаков зодиака – в гороскопе от “Утро.ру”.



Овен

Овнам в этот день не стоит суетиться и заниматься важными делами. 7 марта лучше провести спокойно, не принимая судьбоносных решений – они могут оказаться неудачными.

Телец

В воскресенье следует быть осторожнее с денежными делами. Не пускайтесь во все тяжкие и не рискуйте попусту, даже если вам сделали соблазнительное на первый взгляд предложения. В этот день нужно особенно тщательно взвешивать все решения.



Близнецы

Не стоит вступать в споры и ссориться с близкими и друзьями. Это может привести к затяжному конфликту. День лучше провести спокойно, в привычном ритме.

Рак

Представителям этого знака зодиака, возможно, предстоит встреча со старыми знакомыми. Известие от давнего друга будет, скорее, приятным, чем наоборот. В целом день не слишком подходит для кардинальных изменений в жизни, не торопитесь.



Лев

7 марта стоит тщательно обдумывать все слова и поступки. Велик риск того, что ваше решение станет ошибочным. Если можно перенести решение важных дел на другой день, сделайте это.



Дева



Вторая половина дня будет неблагоприятной, предупреждают звезды. Постарайтесь держать себя в руках и не ругаться со второй половиной. Иначе банальная ссора из-за пустяка может обернуться крупным скандалом.



Весы

Вероятно, в воскресенье вас попытаются обмануть. Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников. 7 марта не стоит пить алкоголь и переедать. Возможно, вам удастся решить некие денежные проблемы.



Скорпион



День хорош для крупных покупок, а также встреч с друзьями и общения с семьей. 7 марта – благоприятное время, чтобы наконец заняться своим здоровьем.



Стрелец

7 марта постарайтесь сдержать свой горячий нрав. Ссоры и конфликты могут затянуться. Стоит быть осторожнее при финансовых операциях и работе с важными бумагами.

Козерог



7 марта появится возможность решить финансовые проблемы. В этот день Козерогам стоит быть внимательнее к своему здоровью. Возможно, вы будете неважно себя чувствовать после обеда. Поэтому не стоит употреблять алкоголь и переедать, предупреждают звезды. В этот день вам может присниться вещий сон.

Водолей



7.03.2021 станет судьбоносным днем. Не исключено, что в воскресенье вы встретите тех, кто повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Причем изменения могут быть как хорошие, так и негативные. Будьте внимательны с новыми знакомыми.



Рыбы

У представителей этого знака зодиака энергия будет бить ключом. Звезды советуют заняться в этот день тем, что приносит творческое удовлетворение, а также встретиться со старыми приятелями. Хорошо бы и с родными пообщаться, есть шанс уладить старые конфликты.