Грядущая неделя обещает серьезные перемены некоторым знакам зодиака

Астрологи предвещают, что будущая неделя будет преисполнена иллюзиями и ложными надеждами. Многие столкнутся с обманом и клеветой, в то же время другим удастся схватить удачу за хвост.

Овен

Жизнь Овнов в этот период будет окутана тайной, возможен мистический опыт. Представители знака часто будут обращать внимание на посланные судьбой символы. Постарайтесь довериться вашей интуиции – она не подведет.

Телец

Тельцам лучше больше времени проводить с близкими людьми. Организуйте групповые походы на культурные мероприятия. Вместе можно сходить в театр или позаниматься спортом. Постарайтесь не участвовать в сомнительных финансовых затеях.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам проблемы на работе. Вся неделя пройдет под знаком интриг и скандалов. Ваши нервы могут пострадать, поэтому постарайтесь абстрагироваться. Конкретно на вас рабочие перипетии не повлияют.

Рак

Астрологи советуют Ракам отправиться в путешествие. Хотя бы непродолжительное, простой выезд на природу сумеет взбодрить вас и зарядить энергией. Откажитесь от фантазий, реальность может быть значительно лучше выдуманных иллюзий.

Лев

Для Львов неделя с 8 по 14 марта будет хлопотной. Неурядицы на работе и мелкие склоки дома могут выбить вас из колеи. Однако, если вы найдете в себе силы, то все может обернуться в вашу пользу. Так, при правильном подходе возможен крупный финансовый успех.

Дева

Грядущая неделя проверит нервы Дев на прочность. Вам повсюду будет казаться заговор. Коллеги будут вести себя странно, а в семье воцарится атмосфера недосказанности. Ваше беспокойство - ненадуманное, так что постарайтесь не стать жертвой обмана.

Весы

Звезды сулят представителям этого знака неделю, полную романтики. Кого-то из Весов ждет бурный служебный роман. Также возможно примирение с любимым человеком или внезапная встреча с бывшим избранником или избранницей.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам посвятить неделю с 08.03 по 14.03 творчеству. Можете либо сами позаниматься любимым хобби, либо отправиться в культурное учреждение. В этот период также возможна крупная покупка.

Стрельцы

Стрельцам следует внимательно относиться к финансовому вопросу. Тратить средства направо и налево неразумно. Возможно, в ближайшем будущем вам срочно потребуется крупная сумма денег, поэтому будьте более экономны.

Козерог

Некоторые Козероги на будущей неделе столкнутся с раскрытием старинных семейных тайн. Возможно, вы внезапно узнаете о новых родственниках, с которыми никогда не были знакомы. Также могут всплыть чьи-то измены.

Водолей

Астрологи настоятельно рекомендуют Водолеям задуматься о материальной стороне жизни. Серьезного недостатка в деньгах вы не испытываете, однако источники доходов весьма нестабильны. Возможно, в этом вопросе пора что-то менять.

Рыбы

Начало недели сулит Рыбам резкий упадок энергии. Однако к среде-четвергу жизненные силы восстановятся, и вы станете готовы к великим свершениям. Представителям этого знака будет сопутствовать успех в любовных и финансовых делах.

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