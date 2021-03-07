Встречать этот день в одиночестве было плохим предзнаменованием

В современности 8-го марта православные отмечают день Поликарпа, который также в народе получил название как день "Кислых девок". По поверью считалось, что девушки, которые не успели к этому моменту выйти замуж, будут сидеть в "девках" до лета с кислыми лицами.

Христиане чтут память Святого Поликарпа, которого за хорошие дела его полюбили в церкви, посвятили в диаконы и разрешили проводить проповеди в храме. Когда начались гонения на христиан, он сдался военным. Позже призывал мирян кормить солдат и молиться. На суде признал своим богом Иисуса, из-за чего и погиб.

Приметы на 8 марта 2021 года

Если выпал снег, то жди холодов. Осадов не было – то и Пасха будет сухой.

Птицы строят дома на солнечной стороне деревьев – к холодному лету.

При готовке горшки и кастрюли перекипают – значит, будет снегопад.

По поверью, если сорока начинает в этот день скакать на крыше, то скоро в этом доме кто-то умрет.

В этот день паук сплел паутину в жилище, то это к счастью.

Если дама не вышла замуж до этого времени, то ей придется еще много лет провести в родительском доме.

Что можно и нельзя делать 8 марта 2021 года