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В современности 8-го марта православные отмечают день Поликарпа, который также в народе получил название как день "Кислых девок". По поверью считалось, что девушки, которые не успели к этому моменту выйти замуж, будут сидеть в "девках" до лета с кислыми лицами.
Христиане чтут память Святого Поликарпа, которого за хорошие дела его полюбили в церкви, посвятили в диаконы и разрешили проводить проповеди в храме. Когда начались гонения на христиан, он сдался военным. Позже призывал мирян кормить солдат и молиться. На суде признал своим богом Иисуса, из-за чего и погиб.
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