Приметы на 8 марта: что можно и нельзя делать в день Кислых девок

Приметы на 8 марта: что можно и нельзя делать в день Кислых девок
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Встречать этот день в одиночестве было плохим предзнаменованием

В современности 8-го марта православные отмечают день Поликарпа, который также в народе получил название как день "Кислых девок". По поверью считалось, что девушки, которые не успели к этому моменту выйти замуж, будут сидеть в "девках" до лета с кислыми лицами. 

Христиане чтут память Святого Поликарпа, которого за хорошие дела его полюбили в церкви, посвятили в диаконы и разрешили проводить проповеди в храме. Когда начались гонения на христиан, он сдался военным. Позже призывал мирян кормить солдат и молиться. На суде признал своим богом Иисуса, из-за чего и погиб. 

Приметы на 8 марта 2021 года

  • Если выпал снег, то жди холодов. Осадов не было – то и Пасха будет сухой. 
  • Птицы строят дома на солнечной стороне деревьев – к холодному лету. 
  • При готовке горшки и кастрюли перекипают – значит, будет снегопад. 
  • По поверью, если сорока начинает в этот день скакать на крыше, то скоро в этом доме кто-то умрет. 
  • В этот день паук сплел паутину в жилище, то это к счастью. 
  • Если дама не вышла замуж до этого времени, то ей придется еще много лет провести в родительском доме.  

Что можно и нельзя делать 8 марта 2021 года

  • Незамужней девушке не хорошо было встречать этот день в женском кругу. Иначе до конца года у нее не будет свадьбы. 
  • Запрещено было убивать пауков, иначе жди несчастья. 
  • Нельзя было встречать этот день в одиночестве – тогда до лета в гости никто не придет. 
  • Не разрешалось грубить женщинам. Это сулило мужчинам неприятности в будущем. 
  • Уборка тоже была под запретом – так можно было вымести все хорошее из дома. 
  • В старой одежде не ходили. Полагали, что так можно навлечь на себя старые недуги. 
Роман ИГНАТОВ

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