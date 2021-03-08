Звезды расскажут, как провести день с пользой

Во вторник ночное светило будет находиться в знаке Водолей. Такое положение Луны отлично подходит для активного занятия творчеством и любой умственной деятельности.

Овен

День будет полон разочарований и различных неурядиц. Овны столкнутся с большими проблемами на работе. Постарайтесь внимательно следить за вашими расходами.

Телец

9 марта отлично подходит для творческих активностей. День лучше провести в одиночестве или в кругу близких людей. Прогулка на природе благоприятно скажется на здоровье Тельцов.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам проблемы в финансовых операциях. Важные деловые переговоры лучше отложить. А вот в личной жизни все наладится. Застарелый конфликт с любимым человеком наконец-то удастся разрешить.

Рак

09.03 будет днем, когда все встанет на свои места. Раки почувствуют полное умиротворение и гармонию с окружающим миром. Возможны приятные знакомства, которые в будущем смогут перерасти в большое чувство.

Лев

Львам следует быть максимально внимательными. Во вторник их закружит круговорот дел. Большая нагрузка может привести к фатальным ошибкам, которые негативно скажутся на вашей карьере.

Дева

День лучше посвятить самоанализу и планированию на будущее. Космические энергии помогут Девам 9 марта принять правильное решение. Звезды советуют провести вторник в кругу близких людей.

Весы

Весы должны взять себя в руки и прекратить проявлять слабость. Потакание страстям может привести к краху семейной жизни. На работе от вас также требуется максимальная сосредоточенность.

Скорпион

Скорпионам 09.03.2021 будет сопутствовать удача. Все дела разрешатся сами собой, а проблемы испарятся без вашего участия. Однако вы не должны отказывать в помощи окружающим, иначе фортуна повернется к вам спиной.

Стрелец

Неблагоприятный день. Звезды советуют Стрельцам отказаться от стратегии "я ни в чем не виноват". Постарайтесь взять на себя ответственность за промахи, и тогда судьба будет более благосклонна к вам.

Козерог

Во вторник Козерогам придется нелегко. Уже с утра 09.03. они столкнутся с непониманием и придирками. Также не исключены серьезные финансовые потери. От крупных покупок нужно отказаться.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям обратить внимание на здоровье. В этот день нужно избегать необдуманного риска. Лучше всего провести день дома за спокойными занятиями.

Рыбы

Рыбам лучше отказаться от принятия важных решений. День не подходит для смены профессии и переезда. Мелкие неурядицы будут преследовать представителей этого знака и на работе, и дома. Вам следует держать себя в руках и не растрачивать нервы попусту.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на март 2021 года для всех знаков зодиака.

