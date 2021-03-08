Категорически запрещается в этот день стирать белье - так можно пугнуть удачу

Православные чтут 9 марта Иоанна Предтечу. На Руси этот день также назвали Ивановым или Обретением. Считается, что именно с этой даты птицы начинают возвращаться с юга на север и строить гнезда.

Традиции и обычаи 9 марта

На Руси в этот день строили скворечники для прилетающих птиц.

Рыбаки шли на водоемы, ведь в этот день большая вероятность уйти с хорошим уловом.

Приметы и суеверия на 9 марта

1. По погоде в этот день на Руси определяли, каким будет апрель.

2. Снег предвещает холодную Пасху, отсутствие дождя – осадков в этот праздник.

3. Если поют синички, то тепло скоро наступит.

4. Увидеть аиста или жаворонка – к счастью.

5. Если птицы вовремя вернулись с юга, то летом будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 9 марта

1. Не стоит стирать, иначе птицы улетят обратно на юг, и урожай будет плохим.

2. Нельзя ложиться спать днем или рано вечером, можно навлечь на себя беду.

3. Сугробы лучше обходить стороной, чтобы не было лишних проблем.

4. Есть блюда из утки не рекомендуется.

5. Костры разжигать не стоит, иначе в семье будут ссоры.

6. Незамужним девушкам запрещалось на Руси заплетать косы, чтобы не привлечь неприятности.

Что можно делать 9 марта

1. В этот день нужно молиться Иоанну Предтече о здоровье.

2. Можно составлять карты желаний и планировать будущее.

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