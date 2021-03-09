Звезды предвещают много сюрпризов в эту среду

Убывающая Луна 10 марта будет в Водолее. Можно действовать смело, проявлять инициативу. Друзья и старые знакомые поддержат. Встречи – деловые и личные – пройдут удачно. Не исключено, что исполнятся давние желания.

Овен

Внимание к мелочам, выдержка и спокойствие помогут Овнам во вторую среду нынешней весны избежать роковых ошибок. Даже со сложнейшими задачами вы отлично справитесь. Есть вероятность финансовых поступлений. Не переутомляйтесь, берегите здоровье. Отдохните и прогуляйтесь – это избавит от головной боли и бессонницы.

Телец

Для завершения старых дел и начала новых Тельцам 10.03.2021 подходит. Вы примете верные решения по всем вопросам. Те, кто ведет бизнес, заключат выгодные сделки. Остальных ждут приятные сюрпризы. Тратить много денег не стоит. Достичь взаимопонимания с близкими у вас получится. В личной жизни возможны проблемы.

Близнецы

В работе у Близнецов в этот день намечается заметный прогресс, главное - действовать разумно. Вы можете получить очень выгодные предложения и ценные подарки. Немалую прибыль дадут подписанные договоры. Удачной окажется запланированная поездка. Не спорьте с любимыми, и ваши отношения будут на высоте.

Рак

Избежать потерь и добиться успехов Ракам 10 марта помогут настойчивость и терпение. То, что вы задумали, скорее всего, сбудется, и ваши финансы приумножатся. Однако обсуждать вопросы, касающиеся денег, имущества, не стоит. Ближе к вечеру хорошо бы устроить встречу с друзьями. В личных отношениях грядут перемены.

Лев

Даже если в этот день Львы не достигнут желаемых результатов, они смогут приобрести полезный опыт. Не исключены интересные предложения и получение значительной прибыли. Можно приобрести недвижимость, автомобиль, нужные для путешествия вещи и предметы. Поддержите друзей и помогите тем, кто попал в беду.

Дева

Вторая среда нынешней весны Девам подходит для занятий мелкими и не очень важными делами. Энергии и усидчивости для завершения больших вам не хватит. Неординарные идеи поспособствуют карьерному росту. Вечером неожиданно могут прийти гости. Не исключено ухудшение самочувствия.

Весы

Сложные и довольно серьезные вопросы Весы в этот день решат. Подписывать договоры с непроверенными партнерами, вкладывать деньги в сомнительные операции и ввязываться в азартные игры звезды вам не советуют. Избавит от тоски поездка. Есть вероятность выгодного приобретения. Берегите силы и здоровье.

Скорпион

Реализовать много проектов, открывающих широкие перспективы, Скорпионы 10.03.2021 смогут благодаря помощи новых знакомых. С проблемами вам удастся справиться без посторонней помощи. В целом это время хорошо подходит для общения и встреч. Вечер лучше провести с семьей, поговорить по душам.

Стрелец

Уверенность в своих силах поможет Стрельцам добиться успехов во вторую среду этой весны. В достижении карьерных целей примените оригинальный подход. Очень велика вероятность денежных потерь. Займитесь домашними делами. Выполняя физическую работу, будьте предельно осторожны, чтобы избежать травм. Не переутомляйтесь.

Козерог

Наиболее сложные и важные задачи Козерогам лучше решать после полудня. Избегайте конфликтов. Подходящее время для повышения квалификации или смены места работы. Воплотить необычные идеи помогут друзья и знакомые. Возможны сюрпризы и подарки. Не исключено начало нового романа.

Водолей

Если в этот день Водолеи как можно раньше определятся с целями, перед ними откроются широкие перспективы. Расставьте приоритеты и действуйте последовательно, без суеты. Можно покупать дорогие вещи. Вечером побывайте на мероприятии, куда вас пригласят, – не исключены приятные знакомства. Воздержитесь от ссор с родными.

Рыбы

С любыми, даже сложными, задачами Рыбы 10 марта справятся, используя творческое мышление и фантазию. Порадуют хорошие новости от старых знакомых. Смело стройте планы на будущее. С деньгами обращайтесь экономнее – не тратьте их впустую. Есть вероятность перемен в личной жизни.

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