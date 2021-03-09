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Церковь чтит 10 марта святого Тарасия. Он был патриархом Константинополя. Известен как преданный служитель христианской веры, аскет. Помогал неимущим, ухаживал за больными и обессиленными.
Традиции и обычаи 10 марта
На Руси величали дату днем Тараса Бессонного. И Кумахой – так звали существо, которое могло наслать на человека лихорадку. Это, как думали наши предки, возможно только во сне, поэтому старались меньше спать. Еще старались не ходить по льду на речках и не ездить на лошадях.
Народные приметы на 10 марта
Что нельзя делать 10 марта
Во вторую среду этой весны не позволено смотреть в окно. Мужчинам нежелательно работать. Планировать и покупать что-то не рекомендуется, иначе беда. Спать днем и вечером категорически запрещено - это обернется долгой и тяжелой болезнью. Выходить из дома после заката не стоит.
Что можно делать 10 марта
В этот день следует лечить тяжелую болезнь, тогда, по поверью, можно от нее избавиться. Также рекомендуется давать деньги нуждающимся, а те, что дома есть, положить на стол в кухне – к прибыли.
Ранее "Утро.ру"
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