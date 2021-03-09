Кому из знаков зодиака удастся разбогатеть в конце марта

Кому из знаков зодиака удастся разбогатеть в конце марта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Счастливчиков будет немного

Через несколько дней, утром 13 марта, ожидается новолуние. Спутник Земли повернется к нашей планете неосвещенной стороной и окажется невидим. Это будет непростое время, однако некоторым принесет удачу – они резко разбогатеют уже в конце нынешнего месяца.

Таких избранников судьбы немного. Повезет только тем, кто родился под тремя знаками зодиакального круга.

Согласно звездам, первыми баловнями станут Тельцы. Работоспособность поможет им получить на работе более высокую должность и, соответственно, новый – значительный – оклад. Благодаря такому доходу, появившиеся на свет с  21 апреля по 20 мая, приобретут много нужного. Кроме того, исполнится их давнее сокровенное желание.

Также удача повернется лицом к Скорпионам. Представители этого знака, используя свои креативные способности, смогут реализовать новые идеи, которые принесут им не только большой успех, но и огромный доход.

Посчастливится и Водолеям, которым карьерный рост для этого не понадобится. Многих заинтересуют начатые ими проекты, что сделает рожденных под этим знаком очень богатыми – деньги станут буквально прилипать к ним отовсюду. 

Ранее "Утро.ру" публиковало денежный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.Кому с апреля по сентябрь будет проще и легче прийти к результату в финансовой сфере, подсказали звезды.

Полина ДОРОЖКИНА

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