Во второй четверг нынешней весны астрологи советуют чаще прислушиваться к внутреннему чутью

Луна 11 марта продолжает убывать и остается в знаке Водолея. Нужно оставить прошлое позади и смело двигаться вперед, можно даже рисковать. Планировать сложные дела не рекомендуется. От физических нагрузок лучше воздержаться.

Овен

Действовать, как было задумано, Овнам в этот день не удастся. Воплощение некоторых планов придется отложить, как и решение личных вопросов. Но сильно переживать из-за этого не стоит. Воздержитесь от негативных эмоций и не падайте духом.

Телец

Спокойствие поможет Тельцам 11.03. завершить дела. Можно воспользоваться чужим опытом и советами. Есть вероятность денежных поступлений. Не исключены встречи со старыми знакомыми и приезд дальних родственников.

Близнецы

Продумывать все мелочи нужно 11.03.2021 Близнецам, особенно с финансами, чтобы избежать роковых ошибок. Благодаря самодисциплине и организованности вы справитесь с возникшими проблемами. Подходящее время для общения и новых знакомств.

Рак

Реализовать смелые планы Ракам в этот день поможет поддержка новых единомышленников. Можно смело решать вопросы, касающиеся имущества и денег, покупать дорогие и нужные вещи, отправиться в путешествие, устроить романтическое свидание.

Лев

11 марта у Львов будет немало сложностей. Придется рассчитываться по долгам, разбираться со старыми проблемами. Откажитесь от споров с кем бы то ни было. Поберегите здоровье – избегайте чрезмерных нагрузок, прогуляйтесь.

Дева

Со многими задачами Девы в это день справятся быстро. Удастся решить дела, связанные с документами, заключить выгодные сделки, удачно вложить деньги. Можно приобретать недвижимость и автомобили, бытовую технику и мебель. Наведите порядок дома.

Весы

Новые дела, в том числе важные и сложные, Весам 11 марта по плечу. Решительность и энергичность помогут добиться успехов во многом. Однако есть риск небольших финансовых потерь. Также не исключены споры в семье и трудности в личных отношениях.

Скорпион

Волнения помешают Скорпионам в этот день сосредоточиться на делах, из-за чего они допустят немало ошибок. Чтобы выполнить все запланированное, надо отказаться от выгодных предложений. Зато удастся завязать полезные знакомства. Возможны травмы.

Стрелец

Много интересных замыслов и оригинальных идей появится во второй весенний четверг у Стрельцов. Удачно сложится деловая поездка. Приобретать предметы интерьера, одежду и аксессуары не следует. Вы договоритесь с близкими о совместных планах и действиях.

Козерог

Старые дела Козероги в этот день завершат. Хорошее время для решения финансовых вопросов и крупных покупок. Интересными окажутся незапланированные поездки. Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми и получение важных новостей.

Водолей

Отлично сложится у Водолеев 11.03.2021 все, что касается работы и бизнеса. Не исключено получение выгодных предложений, контрактов на огромные суммы. Вечер пройдет спокойно и ровно, удастся приятно пообщаться с друзьями, в том числе старыми.

Рыбы

Деловая активность Рыб во второй четверг весны может снизиться. Избегайте ссор с окружающими. Будьте осторожнее с деньгами. Приобретения нужно тщательно обдумать. Восстановить силы поможет смена обстановки. Не исключены приятные знакомства.

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