Переедать и выпивать, а также веселиться и громко петь во второй четверг нынешней весны не положено

Верующие 11 марта поминают святого Порфирия. Он верно проповедовал христианство, строил и украшал храмы.

Традиции и обычаи 11 марта

В старину именовали дату днем Порфирия Позднего. А еще Птичьим днем, ведь в это время пернатые должны вернуться из теплых краев.

На Руси считали, что в это время юношам, мужчинам нужно избегать знакомств с девушками, женщинами. Верили, будто представительницы прекрасного пола могут соблазнить и лишить сил.

Работы в поле наши предки не начинали. Опасались, что могут вернуться морозы.

Народные приметы на 11 марта

Если облака плывут по небу высоко, будет ясный день.

Утренний туман предвещает ненастье, вечерний – потепление.

Птицы вьют гнезда в тени, значит, лето холодным, с солнечной стороны – жарким.

Южный и юго-западный ветра – к оттепели.

Дождь сулит хорошую погоду летом.

Что нельзя делать 11 марта

1. Брать в руки веревку не рекомендуется.

2. Не следует переедать и употреблять спиртное.

3. Юношам не положено знакомиться с девушками.

4. Касаться вербы и высаживать ее не разрешается.

5. Запрещено громко петь и веселиться.

6. Не разрешается произносить ругательства.

Что можно делать 11 марта

1. Хорошо бы надеть украшения с камнями и минералами – для защиты от бед.

2. Следует заниматься обычными делами.

3. Желательно сходить на рыбалку: будет удача.

4. Рекомендуется мастерить для птиц кормушки и скворечники.

Ранее "Утро.ру" назвало все церковные праздники в марте 2021 года. Главные из них – Масленица и Великий пост, следующие один за другим.