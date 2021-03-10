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Верующие 11 марта поминают святого Порфирия. Он верно проповедовал христианство, строил и украшал храмы.
Традиции и обычаи 11 марта
В старину именовали дату днем Порфирия Позднего. А еще Птичьим днем, ведь в это время пернатые должны вернуться из теплых краев.
На Руси считали, что в это время юношам, мужчинам нужно избегать знакомств с девушками, женщинами. Верили, будто представительницы прекрасного пола могут соблазнить и лишить сил.
Работы в поле наши предки не начинали. Опасались, что могут вернуться морозы.
Народные приметы на 11 марта
Что нельзя делать 11 марта
1. Брать в руки веревку не рекомендуется.
2. Не следует переедать и употреблять спиртное.
3. Юношам не положено знакомиться с девушками.
4. Касаться вербы и высаживать ее не разрешается.
5. Запрещено громко петь и веселиться.
6. Не разрешается произносить ругательства.
Что можно делать 11 марта
1. Хорошо бы надеть украшения с камнями и минералами – для защиты от бед.
2. Следует заниматься обычными делами.
3. Желательно сходить на рыбалку: будет удача.
4. Рекомендуется мастерить для птиц кормушки и скворечники.
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