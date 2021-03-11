Достичь поставленных целей во вторую пятницу нынешней весны проще будет до полудня

По-прежнему убывающая Луна 12 марта окажется в Рыбах. Чтобы добиться желаемого, можно пользоваться советами окружающих. Следует воздержаться от излишнего напряжения. Вечером надо хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Овен

Проверяя все, даже не вызывающее сомнений, Овны в этот день смогут получить полезные информацию и опыт. Звезды советуют не доверять никому, кроме себя и близких. Смело решайте финансовые вопросы, делайте крупные покупки, отправляйтесь в поездку. Удачно пройдут деловые контакты. Порадует общение с любимым человеком.

Телец

Составлен план и обдумана каждая мелочь, значит, во вторую пятницу нынешней весны Тельцам пора действовать. Успешными будут командировки. Есть вероятность денежных поступлений – могут вернуть старый долг. В личной жизни произойдут перемены, и не только хорошие. Вечером держитесь в стороне от шумных компаний.

Близнецы

Для получения желаемых результатов в профессиональной сфере Близнецам 12 марта придется хорошо потрудиться. Отношения с коллегами не сложатся. Также не исключены финансовые потери, излишние расходы. В семье могут возникнуть трудности. Воздержитесь от дальних поездок. Найдите время для отдыха.

Рак

С возникшими проблемами и важными делами Ракам в этот день придется справляться в одиночку. Решая финансовые вопросы, будьте предельно осторожны. Сильная усталость может вызвать негативные эмоции, держите их под контролем. Используйте шанс расслабиться в приятной компании, с дорогими для вас людьми.

Лев

Для начала чего-то нового Львам вторая пятница нынешней весны подходит. С головой уходить в дела, как и уделять много времени увлечениям, не стоит. Если прислушаетесь к интуиции и обдумаете каждую мелочь, ошибок не допустите. Финансовые дела пойдут на лад. В личной жизни не исключены приятные и полезные изменения.

Дева

Незаурядное самообладание поможет Девам 12.03.2021 преодолеть серьезные трудности. С многими делами вы справитесь благодаря практическому подходу. Чрезмерно рисковать звезды вам не рекомендуют. Сохраняйте выдержку, не раздражайтесь, поберегите здоровье. Есть вероятность новых романтических знакомств.

Весы

Проявленные упорство и настойчивость Весов принесут в этот день желанные плоды. Не теряя оптимизма и веры в свои силы, Вы найдете выход из любой ситуации. Есть шанс завоевать расположение начальства, получить новую должность, завести не только полезные связи, но и приятные знакомства.

Скорпион

Достойно пройти через все испытания Скорпионы во вторую пятницу нынешней весны смогут благодаря внутреннему чутью. Решение сложных вопросов лучше отложить. Если не спешить, вы можете подняться по карьерной лестнице, найти другое место работы, увеличить свои доходы. Приобретите что-нибудь для себя и близких.

Стрелец

Чтобы избежать трудностей 12 марта, Стрельцы должны быть предельно осторожны. Спланируйте все, что хотите воплотить. Трезво оценивайте ситуацию и принимайте взвешенное решение. Доверять новым знакомым не стоит, иначе окажетесь вовлечены в ссору. Не переутомляйтесь – это плохо отразится на вашем самочувствии.

Козерог

Полные энергии и сил Козероги в этот день справятся с любой самой важной, и даже непростой, работой. Старайтесь не навредить своей деловой репутации – не берите на себя чересчур много обязательств. Порадуют встреча и общение с друзьями. В семье придерживайтесь традиций. Доставит удовольствие романтическое свидание.

Водолей

Реализовать все задуманное и найти новое занятие во вторую весеннюю пятницу нынешнего года Водолеям удастся. Интуиция поможет решить многие проблемы. Могут поступить интересные предложения, и не только деловые. Проявите внимание и заботу к близким. Вечер посвятите общению с дорогими для вас людьми.

Рыбы

Выход из всех непростых ситуаций Рыбы 12.03.2021 найдут. Также вы сможете восстановить старые связи. Есть вероятность решить вопросы, касающиеся покупки, продажи или сдачи в аренду недвижимости. Можно начать строительство дома или ремонт квартиры. Личная жизнь улучшится. Побывайте дольше на природе.

Ранее стало известно, комуиз знаков зодиака удастся разбогатеть в конце марта. Повезет, согласно астрологическому прогнозу, совсем не многим.

