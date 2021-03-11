Приметы на 12 марта: что нельзя делать на Прокопа Перезимнего

Приметы на 12 марта: что нельзя делать на Прокопа Перезимнего
Фото: Andreas Friedrichs via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Не стоит во вторую весеннюю пятницу нынешнего года приглашать гостей и отправляться в дальнюю поездку

Церковь особо чтит 12 марта Прокопия Декаполита. За преданность христианству его жестоко высекли и заточили в темницу. Через время, оказавшись на воле, он продолжал служить вере.

Традиции и обычаи 12 марта

На Руси дату неспроста величали Прокопом Перезимним или Дорогорушителем. Считали, что имя это образовалось от слова "прокопать". Кроме того, весна уже теснит зиму, снег тает, и бегущие ручьи разбивают тропинки и пути – разрушают дороги.

Обычно крестьяне в этот день ремонтировали заборы, набивали на бочки новые обручи, заготавливали молочную посуду, проверяли и чинили маслобойные и пивоваренные чаны. А еще готовились к посевным работам, выполняли несложные дела, читали заговоры на грязь – для избавления от болей.

Народные приметы на 12 марта

  • Собравшиеся под крышей и перебирающие свои перья воробьи предвещают оттепель.
  • Если макушки на вербе выпустили листики, первые всходы на полях будут хорошие.
  • Дождь пошел, значит, лето ожидается ненастное, с крыш капает – теплое.
  • Распустившиеся подснежники указывают, что пришло время пахать землю.
  • Набухли почки на вербе – к потеплению и богатому урожаю.

Что нельзя делать 12 марта

Не стоит звать в дом гостей, тем более женщин с темными глазами и волосами – они способны разрушить семейное счастье хозяев. Ссориться и выяснять отношения с близкими тоже не положено, чтобы не испортить отношения и не обеднеть.

Запрещено уезжать от дома на большие расстояния, чтобы избежать несчастья. Категорически не разрешается махать рукой тому, кто отправляется в путь: он может не вернуться, погибнет. Тем же, кто все-таки отправился в путешествие, не следует шуметь и спать, иначе настигнет беда.

Если заяц перебежал дорогу, ходить в этот день на охоту не принято. Велик риск промахнуться и ранить того, кто рядом, или себя.

Что можно делать 12 марта

Если на пути охотника косой не попался, удача обеспечена. Повезет и рыбаку, отправившемуся на промысел.

Также следует в этот день париться в бане. А еще надо радоваться и веселиться с родными и близкими – для укрепления отношений в семье.

Ранее "Утро.ру" дало рекомендации, что можно и нельзя делать на Масленицу. А также рассказало о приметах и суевериях праздничной недели на Руси. 

Полина ДОРОЖКИНА

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