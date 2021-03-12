Астрологический прогноз на вторую субботу нынешней весны подскажет, как обойти неприятности и добиться желаемого

В этот день предстоит Новолуние. Спутник Земли останется в знаке зодиака Рыбы. Хорошее настроение должно быть почти у всех. Нужно положиться на интуицию и действовать по ее указке. Время подходит для освобождения от давних обид, снятия психологического напряжения, самосовершенствования и покоя.

Овен

Важные рабочие задачи и денежные вопросы Овны во вторую субботу нынешней весны решат, сосредоточившись. Хорошо пройдут деловые встречи и поездки. Но из-за перепадов настроения может ухудшиться самочувствие. Вечер посвятите отдыху в кругу семьи.

Телец

С делами Тельцы в этот день справятся без особых усилий. Не исключено повышение в должности. Благодаря настойчивости вы разделаетесь с любыми проблемами. Порадуют финансы. Однако воздержитесь от рискованных мероприятий и дорогих приобретений.

Близнецы

Добиться поставленных целей и подготовить условия для карьерного роста Близнецам 13 марта удастся. Во избежание конфликтов сдержите эмоции. Откажитесь от участия в сомнительных операциях. Новые знакомства способны изменить личную жизнь.

Рак

Найти выход из любых ситуаций Ракам во вторую субботу нынешней весны поможет умение принимать нестандартные решения. Не лишними будут такт и сила воли. Есть шанс повысить квалификацию. Смело отправляйтесь в командировку. Не ссорьтесь с родными.

Лев

Воплощать новые замыслы Львам в этот день не стоит. Велик риск поссориться с коллегами и начальством, потерять доход. Поищите дополнительное место работы. Рассчитайтесь по всем долгам . Можно жениться (выходить замуж) устраивать свадьбы и вечеринки.

Дева

Завершить дела, получить прибыль и закрутить новый роман Девам 13.03.2021 удастся. Полезными окажутся знания и ранее приобретенный опыт. Действуйте разумно, без эмоций, не теряйте оптимизма и веры в свои силы. Отношения с близкими наладятся.

Весы

Преодолев во вторую субботу весны нынешнего года все преграды, Весы добьются успехов. Твердо и непреклонно защищайте свои интересы. Не исключены перемены в семейной жизни. Ближе к вечеру откажитесь от утомительных дел и отдохните.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут получить интересные предложения, но принять их надо с более выгодными условиями. Из-за невнимательности есть риск потерять деньги. В поездке не исключен шанс завязать полезные знакомства. Покупки отложите до вечера.

Стрелец

Объективный анализ и умение с достоинством выйти из сложной ситуации поможет Стрельцам 13 марта справиться с трудностями. Вас ждет финансовая удача. Возможны хорошие приобретения, подарки от друзей или родных, приятный сюрприз от любимого человека.

Козерог

Реализовать самые амбициозные планы во вторую субботу нынешней весны Козероги смогут. Избегайте конфликтов, налаживайте контакты. Не отказывайтесь от поступающих деловых предложений. Чтобы не истратить много денег, покупайте только самое необходимое.

Водолей

Достижения Водолеев в этот день заметят. Можно задуматься о смене места работы. Обдумайте расходы, чтобы не лишиться половины того, что имеете. Ближе к вечеру порадуйте близких приятными сюрпризами. Одинокие могут встретить свою половинку.

Рыбы

Новые знания, интуиция и полученный ранее опыт помогут Рыбам решить все задачи и вопросы, а также разобраться в непростых ситуациях. Есть вероятность денежных поступлений. Избегайте стрессов, поберегите здоровье. От бессонницы избавит прогулка.

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