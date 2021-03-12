Во вторую субботу нынешней весны нежелательно жадничать: может удача может отвернуться навсегда

Православные 13 марта поминают святого Василия. Этот исповедник за веру в Иисуса Христа подвергался мучениям и попал в тюрьму.

Традиции и обычаи 13 марта

Как только не именовали Василия на Руси – и Капельником, и Теплым, и Каплюжником, и Дроворубом. Все его прозвища были связаны с природой и жизнью людей: таял снег, звенела капель, мужчины рубили дрова на лесосплав.

В этот день женщины начинали собирать почки на отвары для лечения простуды. А знахари исцеляли детей от хвори в животе.

Народные приметы на 13 марта

Длинные сосульки предвещают долгую весну.

За пасмурным днем последует морозная ночь.

Рога месяца опущены, значит, потеплеет.

Если в этот день прилетели грачи и жаворонки, снег растает, холода не вернутся, а лето будет дождливое.

Идет дождь – к сырости с начала июня по конец августа.

Солнце в кругах на Василия Капельника сулит богатый урожай.

Что нельзя делать 13 марта

1. Не стоит лениться.

2. Громко разговаривать не позволено.

3. Ссориться тоже не разрешается.

4. Нежелательно жадничать.

5. Подметать в доме ни к чему.

6. Запрещено в огонь лить воду, плевать и бросать волосы.

Что можно делать 13 марта

1. Следует потрудиться – для хорошего самочувствия, удачи и достатка.

2. Нужно быть добрым и щедрым с окружающими: это вернется сторицей.

3. Разрешено вымыть полы.

4. Стоит принести в дом ветку сосны – на здоровье и радость семьи.

5. Хорошо бы поработать на земле, чтобы все дела были успешными.