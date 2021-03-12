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Православные 13 марта поминают святого Василия. Этот исповедник за веру в Иисуса Христа подвергался мучениям и попал в тюрьму.
Традиции и обычаи 13 марта
Как только не именовали Василия на Руси – и Капельником, и Теплым, и Каплюжником, и Дроворубом. Все его прозвища были связаны с природой и жизнью людей: таял снег, звенела капель, мужчины рубили дрова на лесосплав.
В этот день женщины начинали собирать почки на отвары для лечения простуды. А знахари исцеляли детей от хвори в животе.
Народные приметы на 13 марта
Что нельзя делать 13 марта
1. Не стоит лениться.
2. Громко разговаривать не позволено.
3. Ссориться тоже не разрешается.
4. Нежелательно жадничать.
5. Подметать в доме ни к чему.
6. Запрещено в огонь лить воду, плевать и бросать волосы.
Что можно делать 13 марта
1. Следует потрудиться – для хорошего самочувствия, удачи и достатка.
2. Нужно быть добрым и щедрым с окружающими: это вернется сторицей.
3. Разрешено вымыть полы.
4. Стоит принести в дом ветку сосны – на здоровье и радость семьи.
5. Хорошо бы поработать на земле, чтобы все дела были успешными.
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