Отдельные представители зодиакального круга могут быть по-настоящему опасны в споре

Астрологи рассказали о самых вспыльчивых знаках зодиака. В сравнении с остальными они весьма яростны и импульсивны, а их поведение иногда может пугать людей.

Лев

Таких представителей прекрасного пола крайне не рекомендуется провоцировать – последствия непредсказуемы. Сердитая женщина-лев – любительница "холодной мести", которая может ответить своему обидчику всеми доступными способами.

Правда, есть и положительная сторона – мужчины, как правило, весьма отходчивы и не держат в себе обиды.

Овен

Для представителей прекрасного пола этого зодиакального круга характерна излишняя эмоциональность, которая может обрушиться разом на объект срыва. Задетое самолюбие скорпионов-женщин – верный способ навлечь на себя гнев.

Мужчины же невероятно ревнивы и раздражительны. Часто срываются на весь окружающий мир. Стоит проявлять осторожность, не задевать их самолюбие и не идти на обман.



Скорпион

В случае возникновения соперничества скорпионы крайне опасны и агрессивны – они не остановятся ни перед чем в дороге к победе. Способны ходить по головам даже сторонних людей.

Вспыльчивость мужчин-скорпионов особенно ярко проявляется в конкуренции. Могут отомстить из-за невнимания к своей персоне. Проявляют ласку и заботу к своим близким.



Стрелец

В ожесточенной борьбе за первенство женщины-стрельцы способны на крайнюю степень стервозности. Однако они могут проявлять агрессию просто для того, чтобы потешить свое эго. Не исключено, что за такими личностями прячется домашний тиран, не терпящий возражений.

Напористость и целеустремленность – главные черты мужчин-стрельцов. Однако их агрессия имеет, скорее, положительный характер, так как проявляется в виде энергичности и постоянного творческого роста.



Рыбы

Внешне вполне миловидные и спокойные, Рыбы нередко представляют собой скрытую угрозу. Не терпят возражений, несправедливости и неосторожности. Звезды рекомендуют выбрать простую, но эффективную тактику: не будить лихо, пока оно тихо.

Несмотря на отсутствие агрессии, мужчины-рыбы способны на крайнюю степень гнева. В такие моменты их лучше сторониться. Однако иногда агрессия помогает Овнам реализовать свои профессиональные амбиции.

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