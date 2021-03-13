Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Первый месяц весны продолжает удивлять людей неожиданными переменами. Подробный гороскоп на предстоящее воскресенье расскажет о том, чего стоит ожидать всем представителям зодиакального круга.

Овен

Период небывалой ответственности. Опирайтесь на проверенные методы, не прибегайте к ненужным экспериментам. Беритесь за те дела, в которых уже заранее подсчитаны все возможные риски.

Телец

Звезды гарантируют вам особое везение. Нарушить идиллию могут лишь непредвиденные расходы. Постарайтесь развить отношения со второй половинкой до нового уровня. Не исключено, что кого-то ждут новые знакомства.

Близнецы

Предел вашего эмоционального состояния, кажется, вот-вот даст о себе знать. Не исключены внезапные дела и ссоры, которые так внезапно свалились на голову. Постарайтесь встретиться с близкими людьми в свободный день.

Рак

Прежний рабочий режим – даже в выходные дни. Беритесь за незапланированные дела. Сохраняйте спокойствие и избегайте очередных конфликтов. Никто не знает, к чему они приведут.

Лев

Весьма непростой период – не только в работе, но и делах любовных. Если вы устали от постоянной рутины, попробуйте что-то новое. Звезды рекомендуют вам проявлять осторожность в общении с окружающими.

Дева

Вам гарантировано отличное расположение духа. Не исключены мелкие ссоры из-за ревности. Не стоит проявлять излишней активности в финансах. На время забудьте о денежных вложениях.

Весы

Требуется поддержка близких. Эмоциональность и обидчивость приведут к очередным конфликтам. Не будьте наивны – о последствиях никто не знает.

Скорпион

Не бойтесь проявлять свои способности. Сохраняйте внутреннюю уверенность, и вас точно заметят там, где нужно. Период новых знакомств и перспективных предложений.

Стрелец

Даже высокий уровень рисков гарантирует хороший доход. Идеальный период для новых сделок и крупных покупок. Откажитесь от спонтанных затрат.

Козерог

Вероятна встреча, которая станет судьбоносной. Звезды подсказывают, что одиноким людям нужно присмотреться к окружению. Не стоит проявлять излишнюю критичность, доверяйте интуиции.

Водолей

Не исключены небольшие финансовые трудности. Сведите потери к минимуму, не одалживайте деньги. Новая полоса в романтических отношениях.

Рыбы

Проявляйте настойчивость и твердость в отношениях с половинкой. Будьте готовы к серьезным эмоциональным потрясениям. Сохраняйте рассудительность и не совершайте ошибок.

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