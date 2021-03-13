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Этот день в народном календаре получил название Авдотья Плющиха или Евдокия Свистунья. Православные почитают память преподобномученицы Евдокии Илиопольской. В молодости она была очень красива, но вела греховную жизнь. Потом вышла замуж и стала состоятельной особой.
Однажды она услышала текст Священного Писания о Страшном Суде, который произвел на нее огромное впечатление. Испугавшись кары, она стала монахиней.
Приметы на 14 марта 2021 года
Традиции и обычаи в день Авдотьи Плющихи
Что нельзя делать 14 марта
Считалось, что в этот день нужно сделать побольше добрых дел. Молится за друзей, родственников, даже тех, кого уже нет в живых. Нужно было подавать милостыню нуждающимся, но так, чтобы никто не видел.
Нельзя было ссорится и сквернословить. Запрещалось строить планы на будущее, поскольку таким задумкам было не суждено сбыться.
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