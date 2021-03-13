По дню судили о грядущем лете

Этот день в народном календаре получил название Авдотья Плющиха или Евдокия Свистунья. Православные почитают память преподобномученицы Евдокии Илиопольской. В молодости она была очень красива, но вела греховную жизнь. Потом вышла замуж и стала состоятельной особой.

Однажды она услышала текст Священного Писания о Страшном Суде, который произвел на нее огромное впечатление. Испугавшись кары, она стала монахиней.

Приметы на 14 марта 2021 года

По этому дню судили о грядущем лете. Хорошая и теплая погода – к малодождливой поре, и наоборот.

Теплый ветер и ранний прилет грачей – к дождям все три летних месяца.

Морозы сулят плохой урожай гречихи. Густой туман – уродятся бобовые.

Традиции и обычаи в день Авдотьи Плющихи

В старые времена в этот день принимались за пряжу и ткачество. Готовые полотна выбеливали в талой воде, поскольку считали, что так она обретает целебные свойства.

Девушки должны были взбираться на пригорки, чтобы звать весну. Они пели песни, чтобы привлечь солнце.

Женщины считали, что в этот день талая вода обретает целебные и омолаживающие свойства, поэтому умывали ей лица и тело.

Что нельзя делать 14 марта

Считалось, что в этот день нужно сделать побольше добрых дел. Молится за друзей, родственников, даже тех, кого уже нет в живых. Нужно было подавать милостыню нуждающимся, но так, чтобы никто не видел.

Нельзя было ссорится и сквернословить. Запрещалось строить планы на будущее, поскольку таким задумкам было не суждено сбыться.