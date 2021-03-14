Небесные светила расскажут, как правильно начать рабочую неделю

В понедельник Луна будет находиться в знаке Овен. Такое положение ночного светила предвещает эмоциональный день для всех знаков зодиака. Люди будут импульсивны, невнимательны и вспыльчивы.

Овен

Благоприятный день для открытия нового бизнеса и деловых переговоров. Однако Овнам необходимо следить за собственными эмоциями, иначе не избежать серьезных проволочек.

Телец

Звезды советуют Тельцам посвятить 15 марта общению с близкими людьми. Дела лучше отложить и отправиться на воздух. Также обратите внимание на поведение детей, возможно им нужна ваша помощь.

Близнецы

День пройдет в суете и мелких неурядицах. Вспыльчивость Близнецов может серьезно обострить обстановку. Постарайтесь держать себя в руках, это позволит минимизировать негативное влияние звезд.

Рак

Напряженный день. Возможно, Раков ждет неприятное известие. От того, насколько вы будете сдержанны, зависит благополучие ваших родных и близких.

Лев

15.03. не самый лучший день в жизни Львов. Сегодня представители этого знака могут столкнуться с травлей и интригами. Постарайтесь не проводить время в одиночестве. Шумные компании также лучше избегать.

Дева

Благоприятный день. Девам будет сопутствовать успех во всех начинаниях. Смело открывайте новое дело или принимайте важные решения. Творческий потенциал также будет на высоте.

Весы

15 марта все дела в руках Весов будут спориться. Возможны крупные финансовые поступления или продвижение по карьерной лестнице. В семье также будет царить гармония.

Скорпион

День лучше посвятить заботе о здоровье. Также Стрельцам не следует отказывать в помощи нуждающимся. Ваше милосердие вскоре окупится втройне.

Стрелец

Стрельцов ждут серьезные перемены в личной жизни 15.03.2021. Не исключена судьбоносная встреча. В семье могут быть конфликты, однако ваша сдержанность позволит снизить накал страстей.

Козерог

Невнимательность Козерогов может привести к плачевным последствиям. Постарайтесь максимально сконцентрироваться на деловых задачах. При этом родные и близкие тоже требуют вашего внимания.

Водолей

Водолеи 15 марта будут на высоте. К вашему мнению начнут прислушиваться, а начальство наконец-то заметит ваши успехи в работе.

Рыбы

Звезды сулят Рыбам заманчивое предложение от деловых партнеров. Однако важно хорошенько взвесить все за и против. В будущем это дело может оказаться не настолько выгодным для вас.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кому из знаков зодиака удастся разбогатеть в конце первого весеннего месяца.

