Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
Фото: Markus Obländer/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Середина месяца станет непростой для всех знаков зодиака

Третья неделя марта окажется скупой на эмоции. Многим захочется минимизировать общение с другими людьми. Однако нельзя поддаваться пессимистическому настроению этих семи дней. Те знаки зодиака, которые смогут найти позитивное, повернут удачу к себе лицом еще надолго.

Овен 

Представители знака могут потратить эту неделю на обучение чему-то новому. Овнам стоит восполнить пробелы в областях, которые так или иначе относятся к их работе. Позже вы поблагодарите себя за проявленную тягу к знаниям. 

Тельцы

В период с 15 по 21 марта астрологи советуют Тельцам быть смелыми. Вам давно пора расставить точки над i в отношениях с многими людьми, которые используют вас ради своей выгоды. 

Близнецы 

Вам пора обратить внимание на себя и свою семью. Постоянные ссоры с родными могут вызывать ваши действия. Близнецам стоит посмотреть на ситуацию со стороны, оценить ситуацию глазами близких и пойти им на уступки, иначе можно спровоцировать серьезный конфликт. 

Рак 

Эта неделя, как предвещают астрологи, идеально подойдет Ракам для того, чтобы взяться за свою жизнь. Вам пора задуматься о будущем и выработать новую стратегию по исполнению своих мечт.

Лев

Гороскоп на неделю гласит: Львам пора выбираться из своего кокона. Найдите источник вдохновения и меняйте что-то в жизни. Достаточно будет начать с имиджа. Перемены станут глотком свежего воздуха, которого вам сейчас особенно не хватает.

Дева

Астрологи советуют Девам перестать руководствоваться лишь своей гордыней в отношениях с близкими. Вы рискуете потерять важного человека, если не измените свое поведение. Поговорите о проблемах со старшими родственниками, они дадут вам полезный совет. 

Весы

Весы могут воспользоваться этим временем, чтобы как следует развлечься. Вы заслужили небольшой перерыв в делах. Если есть возможность, отправляйтесь в отпуск хотя бы на пару дней.

Стрелец

Вам полезно будет уделить внимание своему здоровью. Стрельцам стоит начать заниматься спортом в любом виде. Физическая активность благотворно скажется на вашем эмоциональном состоянии быстрее, чем кажется. 

Скорпион 

Представителям знака нужно быть осторожными в эту неделю. Скорпионам лучше воздержаться от рисков и необдуманных поступков. Все дела, в успехе которых вы не уверены, стоит отложить на потом.

Козерог

Вас ждет непростая семидневка с 15 по 21 марта. Козероги эмоционально устали от того, что ничего не происходит. Звезды рекомендуют начать с себя – найти новое хобби. Тогда вы увидите, как жизнь заиграет новыми красками.

Водолей

Водолеев в эти дни посетит вдохновение. Стоит записать свои мысли, чтобы потом извлечь из них пользу. Попробуйте медитацию – это поможет вам получить ответ на волнующий вопрос.

Рыбы

Представители знака в последнее время не щадили чувства обидевших их людей. Рыбам можно подумать о том, чтобы простить родных, иначе есть риск оказаться в ситуации, когда потребуется их помощь, но получить ее не удастся. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь март для всех знаков зодиака. 

Полина ИВАНОВА

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