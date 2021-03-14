В этот день не стоит развлекаться и заниматься рукоделием

Православные чтут 15 марта священномученика Феодота. По погоде в этот день на Руси определяли, каким будет лето. Считалось, что весенняя оттепель начинается именно в эту дату.

Традиции и обычаи 15 марта

На Руси в этот день начиналась сезонная работа – в полях шла подготовка к посеву озимых. Мужчины осматривали сельскохозяйственный инвентарь, женщины занимались скотом. В саду же заботились о деревьях в саду – снег сбрасывали, а старые ветки убирали.

Также ходили в лес и собирали бересту, чтобы сделать из нее потом посуду.

Приметы и суеверия 15 марта

1. Мороз в этот день сулит позднее появление травы.

2. Плохая погода – к позднему приходу тепла. Дождь сулит мокрое лето. Ветер и мороз – к холодному.

3. Если светит солнце, то будет хороший урожай хлеба.

4. Если утром идет снег, то зерновые поспеют рано.

5. Если птицы беспокойные, то ветер будет сильно дуть.

Что нельзя делать 15 марта

1. В этот день не стоит выходить из дома без особой нужды.

2. Так как в этот день начинается Великий пост, то шуметь и веселиться, а также устраивать пиршества, запрещено.

3. Опасно поднимать деньги с земли, идти против ветра и покупать вещи.

4. Шить и штопать носки тоже не стоит в эту дату.

5. Беременным не рекомендуется обнимать чужих детей.

Что можно делать 15 марта

В этот день начинали сеять помидоры, баклажаны, перец и сельдерей.

На Руси верили, что если поставить на окно герань, можно задобрить домового.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на 15 марта для всех знаков зодиака.