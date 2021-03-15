Гороскоп на 16 марта 2021 года

Гороскоп на 16 марта 2021 года
Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В этот день мечты и фантазии не уместны, звезды советуют всем знакам зодиака быть практичнее

Растущая Луна 16 марта будет в Овне. Придется решать реальные задачи, которые потребуют концентрации и предельного внимания. Любые дела нужно обязательно завершить.

Овен

Третий вторник нынешней весны преподнесет Овнам немало испытаний. Вы не застрахованы от перенапряжения и даже стрессов. Не исключены трудности в общении, постарайтесь избежать ссор. Зато вечером вас ждут приятные сюрпризы и неожиданные подарки.

Телец 

В этот день на работе Тельцам нужно сосредоточиться, сохранять выдержку и спокойствие. Важных решений принимать не стоит. Обсуждать с близкими имущественные и денежные вопросы тоже не надо: рискуете поскандалить. Устройте встречу со старыми друзьями.

Близнецы

Добиться желаемого Близнецы смогут, если приложат максимум усилий и не упустят из виду ни одной мелочи. Торопиться не следует. Воздержитесь от лишних расходов. Не исключено перспективное знакомство. Проявите заботу о родных, выслушайте их, дайте совет.

Рак

Использование 16 марта новых методов принесет Ракам большую финансовую выгоду. Над предложением коллеги желательно подумать. От дальних поездок лучше отказаться. Близкие поддержат и помогут. Берегите здоровье – избавьтесь от вредной привычки.

Лев 

Много дел и задач ожидают в третий вторник нынешней весны Львов. Вы не только справитесь со всеми, но и сумеете познакомиться с опытными людьми, которые дадут полезные советы. Удачными будут покупки, даже крупные. Порадует общение с друзьями.

Дева

Добиться успехов в работе и положительных изменений в финансовом плане Девам в этот день удастся благодаря знаниям и умениям. Используя подсказки интуиции, вы наладите отношения с любимым человеком. Вечером смело отправляйтесь на свидание.

Весы

Оптимистичное настроение и энтузиазм 16.03.2021 не поможет Весам достичь желаемого. Не исключены проблемы на работе и денежные трудности. Следует быть экономнее. Поездки лучше отложить. Желательно отдохнуть и хоть на короткое время сменить обстановку.

Скорпион

Успехов в третий вторник нынешней весны Скорпионы добьются лишь в небольших делах. Возможны финансовые поступления, которые помогут избавиться от некоторых затруднений. Покупать одежду не стоит. Откажитесь от долгих поездок за рулем и поздних прогулок.

Стрелец

В этот день, чтобы не раздражаться, Стрельцам лучше заниматься  новым. Удачно сложатся короткие поездки. Поступившие деньги не спешите тратить – позже они понадобятся. Хорошее время для новых знакомств, начала дружеских и романтических отношений.

Козерог

Сосредоточившись на работе, Козероги 16 марта добьются значительных успехов. Чтобы избежать серьезных конфликтов, не критикуйте окружающих. Не исключено, что вы сможете решить семейные проблемы и помочь старшим родственникам.

Водолей 

Реализовать ранее задуманное Водолеям в третий вторник нынешней весны вряд ли получится. Придется приспосабливаться к новым обстоятельствам. От дальних поездок лучше отказаться. Избегайте перегрузок – они плохо отразятся на здоровье. Вечером отдохните.

Рыбы

Справиться с возникшими в этот день на работе проблемами удастся не сразу. При этом благодаря опыту и упорству можно рассчитывать на повышение в должности. Воздержитесь от больших и дорогих покупок. Контролируйте эмоции, не ссорьтесь с любимым человеком.

Ранее "Утро.ру" давало астрологический прогноз на неделю – с 15 по 21 марта 2021 года. По нему, середина месяца станет непростой для всех знаков зодиака.     

Полина ДОРОЖКИНА

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