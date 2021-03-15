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Христиане 16 марта почитают святых Евтропия, Клеоника и Василиска.
Традиции и обычаи 16 марта
На Руси называли дату Евтропиев день и Василиск-Евтропий. Наши предки вышагивали в этот день по полям крест-накрест. Считали, что это убережет землю от неурожая, грызунов и вредных насекомых и напомнит солнцу, что пора уж растопить весь снег. Ворота, дверь в дом, окна и печь тоже осеняли крестом. Верили: это защитит жилище и семью от бед.
Народные приметы на
16 марта
Что нельзя делать 16 марта
Не рекомендуется ходить в лес – если встретится голодный и злой после зимней спячки медведь, несдобровать. После полудня не следует выносить мусор из дома: можно лишиться семейного благополучия и достатка.
Выходить на улицу на вечерней заре не позволено. На закате и после него запрещено давать или брать взаймы, иначе целый год не удастся рассчитаться с долгами.
Не разрешается жадничать. Еще нежелательно брать в руки что-то острое. Не стоит сдавать кровь из вены. Беременным крайне опасно приходить в церковь: ребенок опутается пуповиной.
Что можно делать 16 марта
Желательно подать милостыню всем нуждающимся. Хорошо бы помочь друзьям и близким.
Ранее "Утро.ру" предупреждало о
том, что нельзя делать в Родительские субботы 2021. В нынешнем году восемь таких
дней.
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