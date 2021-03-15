Приметы на 16 марта: что нельзя делать в день Евтропия

Приметы на 16 марта: что нельзя делать в день Евтропия
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеЧто нельзя передавать из рук в руки: приметы и суеверия
Не рекомендуется  в третий вторник  нынешней весны после захода солнца давать и брать взаймы: можно на год погрязнуть в долгах

Христиане 16 марта почитают святых Евтропия, Клеоника и Василиска. 

Традиции и обычаи 16 марта

На Руси называли дату Евтропиев день и Василиск-Евтропий. Наши предки вышагивали в  этот день по полям крест-накрест. Считали, что это убережет землю от неурожая, грызунов и вредных насекомых и напомнит солнцу, что пора уж растопить весь снег. Ворота, дверь в дом, окна и печь тоже осеняли крестом. Верили: это защитит жилище и семью от бед.

Народные приметы на 16 марта

  • С утра часто кричащий петух сулит плохую погоду.
  • На небе образовались длинные полосы из облаков – к сильному ветру.
  • Веселый щебет синиц предвещает оттепель, протяжное чириканье – заморозки.
  • Купающаяся в снегу ворона предупреждает о теплой и ясной погоде.
  • Если прибыли с юга трясогузки, скоро лед на реках сломается.
  • В этот день прилетели скворцы, значит, урожай зерновых будет хороший.

Что нельзя делать 16 марта

Не рекомендуется ходить в лес – если встретится голодный и злой после зимней спячки медведь, несдобровать. После полудня не следует выносить мусор из дома: можно лишиться семейного благополучия и достатка.

Выходить на улицу на вечерней заре не позволено. На закате и после него запрещено давать или брать взаймы, иначе целый год не удастся рассчитаться с долгами.

Не разрешается жадничать. Еще нежелательно брать в руки что-то острое. Не стоит сдавать кровь из вены. Беременным крайне опасно приходить в церковь: ребенок опутается пуповиной.

Что можно делать 16 марта

Желательно подать милостыню всем нуждающимся. Хорошо бы помочь друзьям и близким.

Ранее "Утро.ру" предупреждало о том, что нельзя делать в Родительские субботы 2021. В нынешнем году восемь таких дней.   

Полина ДОРОЖКИНА

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