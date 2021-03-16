Третья среда нынешней весны подходит для начала новых дел

Растущая Луна 17 марта будет в знаке Тельца. Это благоприятный день, чтобы налаживать деловые связи и решать финансовые вопросы. Ссориться и выяснять отношения и не рекомендуется. Нужно позаботиться о здоровье. В личной жизни поможет интуиция.

Овен

Сложные и утомительные занятия Овнам в третью среду нынешней весны лучше отложить. Зато можно побаловать себя новым нарядом, аксессуаром, украшением, сменой имиджа. Есть вероятность новых встреч, интересных знакомств, неожиданной романтической истории.

Телец

Новые идеи появятся в этот день у Тельцов, чуть позже реализовать их удастся с помощью друзей. Вы получите новые знания и полезный опыт. Приятными окажутся поездки. Дома можно обсудить важные вопросы и помочь близким разобраться со старыми проблемами.

Близнецы

Интересные предложения Близнецам 17.03.2021 хорошо бы принять. Будьте терпеливее и сдержаннее в отношениях с окружающими. Осторожнее обращайтесь с финансами, не следует много тратить. Есть шанс справиться с давними сложностями.

Рак

Для решения рабочих вопросов и деловых встреч Ракам третья среда нынешней весны не подходит. Зато удачными будут поездки – вас ждут интересные знакомства, возникнут новые идеи. В семье возможны споры из-за денег. Порадует встреча со старыми друзьями.

Лев

В этот день любимое занятие Львов способно стать источником доходов. Есть шансы незначительных денежных поступлений, приятных сюрпризов, подарков, случайного приобретения давно желаемого. Вы можете закрутить головокружительный роман.

Дева

Новые задачи Девы 17 марта решат и успехов добьются, главное – быть внимательнее и не упускать ни одной мелочи. Можно смело обсуждать связанные с работой и финансами вопросы, а также строить планы на будущее. Уделите внимание семье.

Весы

Перед тем как действовать, Весам в третью среду нынешней весны надо все тщательно обдумать, определиться с целями. Осторожно беритесь за дела, связанные с деньгами: откажитесь от авантюр, чтобы не остаться на бобах. В личной жизни ждет гармония и покой.

Скорпион

Важные дела Скорпионам надо выполнить до полудня, тогда они завершатся успехом. Пользу может принести новое знакомство. Будьте сдержаннее и найдите общий язык с окружающими. Вечером отдыхайте, развлекайтесь, общайтесь, сходите на свидание.

Стрелец

Решительные и настойчивые Стрельцы 17.03.2021 могут изменить свою жизнь. Не исключено повышение в должности. Однако вероятны денежные трудности: ожидаемые поступления запоздают. Чтобы не обидеть близких, избежать ссоры, надо скрыть раздражение.

Козерог

Запаса сил Козерогам на третью среду нынешней весны хватит с лихвой. Опыт, расчетливость, целеустремленность и упорство помогут добиться успеха. Займитесь интересным и легким делом. Не лишней будет поддержка друзей. Бытовые вопросы с близкими не обсуждайте.

Водолей

Решить любые проблемы Водолеи в этот день смогут, если не будут волноваться. Есть вероятность многому научиться и познакомиться с интересными людьми. Удачными окажутся дальние поездки. Не исключено улучшение финансового положения.

Рыбы

Принимать серьезные решения и заполнять важные документы Рыбам 17 марта нужно крайне осторожно. Вы можете получить заманчивое предложение, сулящее хороший доход, приобрести хорошие вещи. Вечер желательно провести с семьей.

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