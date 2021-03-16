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Православные 17 марта поминают двух святых Герасимов. На могиле одного из них умер лев, который ему помогал.
Традиции и обычаи 17 марта
На Руси дату называли днем Герасима Грачевника, так как связывали его с прилетом этих птиц. А также по их поведению определяли погоду. Хозяйки пекли 17 марта хлеб в виде этих пернатых. Наши предки верили: если съесть такую выпечку, то в дом придет удача, в семью - счастье, а на землю – тепло.
Народные приметы на 17 марта
Что нельзя делать 17 марта
1. Не рекомендуется надевать новую обувь.
2. Идти на прием к стоматологу не стоит.
3. Приобретать что-то большое не положено.
4. Нежелательно признаваться в любви.
5. Уезжать далеко не разрешается.
6. Запрещено громко смеяться.
7. Кричать на котов и кошек, гонять и бить их опасно.
8. Ни к чему грустить.
9. Не следует оставлять ковры и половики грязными.
Что можно делать 17 марта
1. Нужно выбросить из дома всю старую обувь.
2. Хорошо бы навести порядок в доме – вытряхнуть ковры, пропылесосить, вымыть пол.
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