В эту среду не разрешается надевать новую обувь и ходить к стоматологу: возникнут серьезные проблемы со здоровьем

Православные 17 марта поминают двух святых Герасимов. На могиле одного из них умер лев, который ему помогал.

Традиции и обычаи 17 марта

На Руси дату называли днем Герасима Грачевника, так как связывали его с прилетом этих птиц. А также по их поведению определяли погоду. Хозяйки пекли 17 марта хлеб в виде этих пернатых. Наши предки верили: если съесть такую выпечку, то в дом придет удача, в семью - счастье, а на землю – тепло.

Народные приметы на 17 марта

Прилетевшие в этот день грачи сулят потепление и быстрое таяние снега: за месяц его не станет.

Если эти птицы возвращаются в старые гнезда, весна окажется стремительной.

Пернатые покидают насиженные места – к половодью.

Ясно и солнечно 17 марта, значит, богатый урожай ягод.

Погода в этот день повторится следующей зимой.

Что нельзя делать 17 марта

1. Не рекомендуется надевать новую обувь.

2. Идти на прием к стоматологу не стоит.

3. Приобретать что-то большое не положено.

4. Нежелательно признаваться в любви.

5. Уезжать далеко не разрешается.

6. Запрещено громко смеяться.

7. Кричать на котов и кошек, гонять и бить их опасно.

8. Ни к чему грустить.

9. Не следует оставлять ковры и половики грязными.

Что можно делать 17 марта

1. Нужно выбросить из дома всю старую обувь.

2. Хорошо бы навести порядок в доме – вытряхнуть ковры, пропылесосить, вымыть пол.

Ранее стало известно, как привлечь к себе деньги. Достаточно всего лишь соблюдать четыре правила.

