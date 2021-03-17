В этот четверг особенно важно вовремя отдохнуть

Луна 18 марта продолжит расти в Тельце. За сложные дела лучше не браться. Рисков тоже надо избегать. Нежелательно сразу принимать поступившие предложения, следует все тщательно обдумать.

Овен

На работе в третий четверг нынешней весны у Овнов все сложится хорошо, даже возможен карьерный рост. Короткие поездки оставят много приятных воспоминаний. Уделите время домашним делам. Вечером повидайтесь с родными и старыми друзьями.

Телец

Не только со своими, но и с чужими задачами Тельцы в этот день успешно справятся. Не исключены финансовые поступления, можно приобрести что-то большое. Избавляйтесь от размолвок и сложностей в семье. Хорошее время, чтобы устроить личную жизнь.

Близнецы

К решительным действиям Близнецы 18 марта готовы. Однако новые проекты лучше согласовать с коллегами и начальством. Не отказывайтесь от предлагаемой помощи. Сделки дадут шанс дополнительно заработать. Новые знакомства не желательны.

Рак

Преодолеть преграды и разобраться со многими вопросами, в том числе наиболее сложными, Раки в третий четверг месяца смогут благодаря позитивному настроению и отсутствию страха перед трудностями. Рассчитывайте лишь на себя, воздержитесь от эмоций.

Лев

Финансовые вопросы Львы решат без особых усилий. Вы можете заключить выгодные сделки. Покупки в середине дня окажутся удачными. Не исключены встречи со старыми друзьями. Новые знакомства способны перерасти в романтические отношения.

Дева

Все сложное и важное 18.03.2021 Девам будет по плечу. Не используйте подсказки со стороны, руководствуйтесь внутренним чутьем. Есть вероятность отправиться в неожиданную поездку, которая будет приятной. Порадует сюрприз от любимого человека.

Весы

Третий четверг нынешней весны для Весов будет разным. Возможны незапланированные траты. Хорошо пройдет вечер со старыми знакомыми – вы узнаете много нового, обсудите интересные дела и события. Дома велик риск получить травму, будьте осторожны.

Скорпион

Важные дела Скорпионам в этот день лучше отложить. Придется решать обычные рабочие вопросы и разбираться с бытовыми сложностями. Благодаря приливу сил вы справитесь с накопившимися задачами. Возможна поддержка влиятельного человека.

Стрелец

Благодаря решительности, готовности к экспериментам и энергии Стрельцы 18 марта добьются успехов и признания на работе. Не исключено, что вы получите давно желаемое. Ближе к вечеру вас ожидают интересные мероприятия, развлечения и приятное общение.

Козерог

Достичь нужных результатов Козерогам в третий четверг нынешней весны будет нелегко. Повышение в должности или смена места работы даст новый источник дохода. Воздержитесь от больших приобретений. Займитесь домашними и семейными делами.

Водолей

Преодолеть все свалившиеся трудности Водолеям поможет выдержка и целеустремленность. Начатые дела вы завершите благодаря повышенной работоспособности. Уделите больше внимания близким. В личной жизни намечаются значительные перемены.

Рыбы

Из любой ситуации 18.03.2021 Рыбы смогут извлечь пользу. Вы добьетесь успехов, многому научитесь и получите опыт, который позже пригодится. Могут открыться новые перспективы в профессиональном плане. Будьте осторожны на дороге и в быту.

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