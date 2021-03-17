Не положено в третий четверг нынешней весны покупать что-то и вечером звать гостей в дом

Церковь 18 марта особо чтит двух Кононов – Исаврийского и Градаря. Они верили в Иисуса Христа, за что пострадали.

Традиции и обычаи 18 марта

В народе Конона величали то Огородником, то Градарем (спасителем от града). Ему молились о хорошей погоде и богатом урожае овощей.

На Руси в этот день начинали пахать, даже если на огороде и в поле лежал снег и было ненастно, холодно. Верили, что это поможет сделать большие запасы на следующую зиму. Также почву хорошо удобряли навозом.

Народные приметы на 18 марта

Луна на синем фоне предвещает ненастье.

Прилет трясогузок в этот день сулит теплую весну.

Карканье ворон на север – к похолоданию.

Если подснежники выросли, зима уже не вернется.

Ясно и тепло на Конона, значит, лето ожидается теплым, а то и жарким, без дождей.

Что нельзя делать 18 марта

Нежелательно сидеть без дела, чтобы в дом не пришла беда. Однако трудиться из последних сил тоже не стоит – быстро восстановиться не удастся, можно заболеть. Работать с деревом нежелательно: по поверью, это приведет к смерти родного человека.

Запрещено брать в руки вилы и грабли, а то град выросшие колосья пшеницы уничтожит. Ни к чему сплетничать, иначе нападет икота, и человек станет заикой.

Не следует ничего покупать – это будут бесполезные траты. Вечером звать гостей не рекомендуется, ужинать надо только с семьей, и мужу с женой хорошо бы выпить по бокалу вина – для укрепления чувств, а также счастливой и долгой совместной жизни.

Что можно делать 18 марта

Нужно встать рано и отправиться работать в огород. Также хорошо заниматься домашними делами. Положено вспомнить умерших родственников. Желательно особо тщательно ухаживать за домашними животными и сытно кормить их.

Ранее "Утро.ру" опубликовало меню на первую неделю Великого поста. А также рассказало, что можно и нельзя есть в это время.

