Сохранять выдержку в третью пятницу нынешней весны будет совсем не легко многим знакам зодиака

Растущая Луна 19 марта будет все еще в знаке Тельца. Эмоции могут помешать сосредоточиться на делах, из-за чего не исключены ошибки. Желательно избегать конфликтов и постараться сгладить острые углы. Рисковать деньгами не стоит: можно остаться на бобах.

Овен

Из-за постоянного вмешательства окружающих Овнам в этот день вряд ли удастся сосредоточиться на делах. Воздержитесь от участия в сомнительных проектах и обсуждения проблем. Не принимайте решений, касающихся ваших близких и личной жизни.

Телец

Со всеми задачами, даже скучными и мелкими, в третью пятницу весны Тельцы справятся с энтузиазмом. Своевременной окажется поддержка новых знакомых. Порадует общение с родными и друзьями. Ближе к вечеру хорошо бы отдохнуть на природе.

Близнецы

Действовать Близнецам 19.03.2021 будет легче до полудня. Вы приобретете новые знания в различных сферах и опыт, который очень скоро пригодится. Есть вероятность прихода неожиданных гостей и получения новостей, из-за которых вы измените свои планы.

Рак

Имущественные и юридические вопросы Раки успешно решат самостоятельно. Однако советы коллег и друзей в этот день не помешают. Купите интересные презенты близким. Но будьте осторожнее с деньгами, чтобы не лишиться огромной суммы.

Лев

В третью весеннюю пятницу Львы достигнут ранее поставленных целей благодаря удачным совпадениям. Сократите расходы. Вам могут поступить заманчивые предложения по работе и карьере. Не исключены приятные сюрпризы. Уделите время личной жизни.

Дева

Реализовать все задуманное Девам 19 марта удастся, несмотря на любые трудности. Близкие помогут. Вероятные поездки оставят добрые воспоминания. Звезды советуют вам проявить инициативу не только в делах, но и в романтических отношениях – это оценят.

Весы

И в самые напряженные моменты этого дня у Весов есть шансы добиться успехов. Кроме того, могут открыться новые перспективы. Старайтесь постоянно двигаться вперед. Большие новые проекты помогут увеличить доход и накопить на отпуск там, куда хочется поехать.

Скорпион

Отчаиваться Скорпионы в третью пятницу весны не станут и завершат все дела. Не торопитесь, будьте внимательны и аккуратны. Велик шанс найти подработку и источник дополнительных поступлений денег. Проявите больше терпения к тем, кто вас уважает и любит.

Стрелец

Решительные и энергичные Стрельцы 19.03.2021 покорят вершины. Занятия спортом и оздоровительные процедуры улучшат состояние. Если отправитесь на светское мероприятие, есть вероятность завязать интересное знакомство, которое перерастет в роман.

Козерог

Испытания этого дня Козероги преодолеют, многие задачи выполнят и научатся полезному. Не исключены получение денег, неожиданные подарки и сюрпризы. В семье могут произойти приятные события. Отношения с любимым человеком заметно улучшатся.

Водолей

Не раз менять планы и быстро принимать решения придется в третью весеннюю пятницу Водолеям. Смело беритесь за воплощение новых идей. Помогут давние союзники и новые знакомые. Возможны финансовые поступления и дорогие презенты. Избегайте ссор.

Рыбы

Все без исключения вопросы Рыбы 19 марта решат благодаря острому деловому чутью. Вас ждут победы и успехи. Беритесь за новое и не бойтесь экспериментировать. Близкие поддержат ваши идеи. Никаких перемен в личной жизни не ожидается.

Ранее "Утро.ру" писало, кому удастся разбогатеть в концемарта. Особенно повезет с деньгами тем, кто родился под тремя знаками зодиака.