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Верующие поминают 19 марта Константина и его мать Елену. Они нашли крест, на котором был распят Иисус Христос. Также чтут 41 мученика, которые были воинами, попали в плен, где их пытали и казнили.
Традиции и обычаи 19 марта
На Руси дату именовали Константинов день, или Константиновы круги. Принято было утаптывать снег вокруг колодца, чтобы вода в нем была чистой и вкусной.
Еще наши предки отмечали прилет белых аистов, которых считали символами продолжения рода и благополучия. Также зазывали во двор ласточек – верили: если такая птичка совьет гнездо под крышей дома, ему не грозят пожары.
Народные приметы на 19 марта
Что нельзя делать 19 марта
1. Не разрешается пить из чужой чашки и брать воду из чужого колодца.
2. Курить в этот день не положено.
3. Матери не стоит весь день проводить с ребенком.
4. Не рекомендуется беременной женщине подходить к колодцу.
5. Запрещено есть тяжелую пищу.
6. Рассказывать свои сны нежелательно.
7. Не стоит давать постороннему человеку воду для умывания.
Что можно делать 19 марта
1. Детей хорошо бы на время отвести к родственникам.
2. После заката следует набрать воды в колодце, истопить баню и попариться.
3. Нужно вспомнить об умерших родных, подумать о них с добром.
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