Категорически запрещено в этот день курить: считается, что с дымом уйдет все хорошее и останется дурное

Верующие поминают 19 марта Константина и его мать Елену. Они нашли крест, на котором был распят Иисус Христос. Также чтут 41 мученика, которые были воинами, попали в плен, где их пытали и казнили.

Традиции и обычаи 19 марта

На Руси дату именовали Константинов день, или Константиновы круги. Принято было утаптывать снег вокруг колодца, чтобы вода в нем была чистой и вкусной.

Еще наши предки отмечали прилет белых аистов, которых считали символами продолжения рода и благополучия. Также зазывали во двор ласточек – верили: если такая птичка совьет гнездо под крышей дома, ему не грозят пожары.

Народные приметы на 19 марта

Багряно красная заря – к сильным ветрам.

Стук дятла в лесу предвещает длительные заморозки.

Вороны неспроста каркают всей стаей: ожидается ненастье.

Стужа в этот день повторится 40 раз.

Если пробежит белый заяц, выпадет снег.

В реках стал тонуть снег, значит, год будет неурожайным и трудным.

Мороз на Константина сулит жаркое и засушливое лето.

Что нельзя делать 19 марта

1. Не разрешается пить из чужой чашки и брать воду из чужого колодца.

2. Курить в этот день не положено.

3. Матери не стоит весь день проводить с ребенком.

4. Не рекомендуется беременной женщине подходить к колодцу.

5. Запрещено есть тяжелую пищу.

6. Рассказывать свои сны нежелательно.

7. Не стоит давать постороннему человеку воду для умывания.

Что можно делать 19 марта

1. Детей хорошо бы на время отвести к родственникам.

2. После заката следует набрать воды в колодце, истопить баню и попариться.

3. Нужно вспомнить об умерших родных, подумать о них с добром.

Ранее стали известны главные суеверия и ошибки во время Великого поста. Иногда люди неверно понимают некоторые правила.