Третья весенняя суббота и порадует, и огорчит

Луна 20 марта растет, но уже в Близнецах. В этот день будет много приятного: откроются новые возможности, укрепятся связи. Однако не исключены и проблемы. Решить их поможет верная оценка ситуации и отказ от иллюзий.

Овен

Справиться с делами Овны в этот день смогут, если приложат максимум усилий. Воздержитесь от интересных, но бесполезных разговоров и споров с окружающими. Есть шанс получить неожиданные предложения и приятные новости, деньги и подарки.

Телец

Работа, поездки и другие заботы 20 марта захватят Тельцов с головой. Не исключено, что вы получите полезные знания и опыт. Будьте осторожны с приемом лекарств. Вечером откажитесь от посещения шумных мероприятий. Порадует общение с друзьями.

Близнецы

В третью субботу нынешней весны Близнецам многое удастся легче, чем прежде. Быстро реализовать замыслы помогут приятели и знакомые. Ожидаются выгодные сделки, покупки, финансовые поступления. В кредит ничего не берите. Помогите родным деньгами.

Рак

Значительных успехов добьются в этот день Раки. Хорошо пройдут поездки и встречи. Тщательно обдумывайте приобретения. Обсуждение вопросов о недвижимости, ремонт и смену жилища отложите. Как наладить личную жизнь, подскажет интуиция.

Лев

Только позитивное настроение позволит Львам 20.03.2021 одолеть испытания. Старайтесь не раздражаться и не переживать по пустякам. Денежные трудности будут временными. Не исключены и приятные события. Проявите заботу и внимание по отношению к семье.

Дева

С любыми трудностями Девы в третью весеннюю субботу разберутся благодаря решительности и энергии. Есть вероятность получить интересные предложения. Чтобы неприятности обошли стороной, все тщательно обдумывайте. Вечер лучше провести в хорошей компании.

Весы

20 марта подарит Весам приятные сюрпризы, выгодные приобретения. Однако у вас будет немало споров. Проявите осторожность в действиях. Время подходит для начала новых романтических отношений и для свидания с любимым человеком.

Скорпион

Достичь поставленных целей Скорпионам 20 марта удастся благодаря внутреннему чутью. Есть шанс получить деньги, причем в большей сумме, чем ожидали. Отвлечься от проблем, вернуть спокойствие и уверенность помогут дела по дому – займитесь ими.

Стрелец

Находчивые Стрельцы в третью субботу нынешней весны добьются желаемого при любых обстоятельствах. Удачными окажутся поездки. Не исключена вероятность во многом преуспеть, главное – не спешите, будьте терпеливее, обдумывайте каждый шаг.

Козерог

Обычно спокойные и добродушные Козероги в этот день как с цепи сорвутся – будут конфликтовать со всеми. Звезды советуют вам воздержаться от негативных эмоций. Не спешите при оформлении и подписании документов. Деньги не вкладывайте и никому не давайте.

Водолей

Совсем непросто сложится 20.03.2021 у Водолеев. Мелкие, но важные вещи могут потеряться. Придется потратиться, к тому же значительно. Могут неожиданно возникнуть серьезные проблемы. И все же постарайтесь не волноваться. Близкие помогут дельными советами.

Рыбы

Появившиеся недавно проблемы Рыбы в третью весеннюю субботу решат. Вы со всеми, с кем нужно, договоритесь и приобретете влиятельных союзников. Можно рассчитывать на денежную прибавку. Найдите время для активного отдыха и занятий спортом.

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