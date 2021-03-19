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Луна 20 марта растет, но уже в Близнецах. В этот день будет много приятного: откроются новые возможности, укрепятся связи. Однако не исключены и проблемы. Решить их поможет верная оценка ситуации и отказ от иллюзий.
Овен
Справиться с делами Овны в этот день смогут, если приложат максимум усилий. Воздержитесь от интересных, но бесполезных разговоров и споров с окружающими. Есть шанс получить неожиданные предложения и приятные новости, деньги и подарки.
Телец
Работа, поездки и другие заботы 20 марта захватят Тельцов с головой. Не исключено, что вы получите полезные знания и опыт. Будьте осторожны с приемом лекарств. Вечером откажитесь от посещения шумных мероприятий. Порадует общение с друзьями.
Близнецы
В третью субботу нынешней весны Близнецам многое удастся легче, чем прежде. Быстро реализовать замыслы помогут приятели и знакомые. Ожидаются выгодные сделки, покупки, финансовые поступления. В кредит ничего не берите. Помогите родным деньгами.
Рак
Значительных успехов добьются в этот день Раки. Хорошо пройдут поездки и встречи. Тщательно обдумывайте приобретения. Обсуждение вопросов о недвижимости, ремонт и смену жилища отложите. Как наладить личную жизнь, подскажет интуиция.
Лев
Только позитивное настроение позволит Львам 20.03.2021 одолеть испытания. Старайтесь не раздражаться и не переживать по пустякам. Денежные трудности будут временными. Не исключены и приятные события. Проявите заботу и внимание по отношению к семье.
Дева
С любыми трудностями Девы в третью весеннюю субботу разберутся благодаря решительности и энергии. Есть вероятность получить интересные предложения. Чтобы неприятности обошли стороной, все тщательно обдумывайте. Вечер лучше провести в хорошей компании.
Весы
20 марта подарит Весам приятные сюрпризы, выгодные приобретения. Однако у вас будет немало споров. Проявите осторожность в действиях. Время подходит для начала новых романтических отношений и для свидания с любимым человеком.
Скорпион
Достичь поставленных целей Скорпионам 20 марта удастся благодаря внутреннему чутью. Есть шанс получить деньги, причем в большей сумме, чем ожидали. Отвлечься от проблем, вернуть спокойствие и уверенность помогут дела по дому – займитесь ими.
Стрелец
Находчивые Стрельцы в третью субботу нынешней весны добьются желаемого при любых обстоятельствах. Удачными окажутся поездки. Не исключена вероятность во многом преуспеть, главное – не спешите, будьте терпеливее, обдумывайте каждый шаг.
Козерог
Обычно спокойные и добродушные Козероги в этот день как с цепи сорвутся – будут конфликтовать со всеми. Звезды советуют вам воздержаться от негативных эмоций. Не спешите при оформлении и подписании документов. Деньги не вкладывайте и никому не давайте.
Водолей
Совсем непросто сложится 20.03.2021 у Водолеев. Мелкие, но важные вещи могут потеряться. Придется потратиться, к тому же значительно. Могут неожиданно возникнуть серьезные проблемы. И все же постарайтесь не волноваться. Близкие помогут дельными советами.
Рыбы
Появившиеся недавно проблемы Рыбы в третью весеннюю субботу решат. Вы со всеми, с кем нужно, договоритесь и приобретете влиятельных союзников. Можно рассчитывать на денежную прибавку. Найдите время для активного отдыха и занятий спортом.
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