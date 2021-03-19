Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Православные чтут 20 марта святого Павла. Он был исповедником и епископом Прусиадским.
Традиции и обычаи 20 марта
На Руси дату величали днем Павла Капельника неспроста. В этот день, как правило, уже звенела весенняя капель.
Принято было кормить птиц, вернувшихся из теплых краев. Наши предки разбрасывали во дворе крошки, зерно и верили: чем больше к ним соберется пернатых, тем больше счастья будет в доме.
Хозяйки после возвращения из церкви готовили еду для нуждающихся. Родившихся в этот день малышей обрызгивали каплями с крыш – на крепость тела и духа.
Кроме того 20 марта 2021 года – день весеннего равноденствия. Светлое время суток удлиняется, темное сокращается. Заморозки отступают, тепло прибывает.
Народные приметы на 20 марта
Что нельзя делать 20 марта
Не стоит думать о плохом: негатив может воплотиться в жизнь. Сплетничать и оговаривать не годится: все дурное обернется против того, кто этим занимается. Печалиться, как и насильно слишком веселиться, нежелательно.
Равнодушно проходить мимо того, кому требуется помощь, нежелательно. Также не рекомендуется пересаживать цветы: не приживутся. Запрещено выяснять отношения – ссора затянется и отрицательно скажется на личных отношениях и финансовых делах.
Что можно делать 20 марта
Следует встречаться с родными и близкими, друзьями и коллегами, чтобы настроиться на позитив. Обязательно нужно помочь всем, кто попросит об этом. Для очистки дома от плохого разрешается наводить в нем порядок, выбросить старые и ненужные вещи. Позволено загадывать добрые желания – они исполнятся. Влюбленным стоит признаться в своих чувствах, и те окажутся они взаимными. Хорошо бы погадать: все предсказания сбудутся. Еще желательно в этот день избавиться от вредных привычек.
Ранее "Утро.ру" писало, в какие дни нельзя мыть голову. Понедельник и пятница для этого совсем не годятся.
Турецкий глава счел выпад хозяина Овального кабинета неприемлемым
Пентагон придумал стратегический план по созданию базы у Аляски, для чего нужно создать условия для жизни в регионе солдат