Приметы на 20 марта: что нельзя делать на Павла Капельника

Приметы на 20 марта: что нельзя делать на Павла Капельника
Фото: G. Franz/blickwinkel/www.globallookpress.com
Ни к чему в эту субботу грустить, думать о плохом и ссориться

Православные чтут 20 марта святого Павла. Он был исповедником и епископом Прусиадским.

Традиции и обычаи 20 марта

На Руси дату величали днем Павла Капельника неспроста. В этот день, как правило, уже звенела весенняя капель.

Принято было кормить птиц, вернувшихся из теплых краев. Наши предки разбрасывали во дворе крошки, зерно и верили: чем больше к ним соберется пернатых, тем больше счастья будет в доме.

Хозяйки после возвращения из церкви готовили еду для нуждающихся. Родившихся в этот день малышей обрызгивали каплями с крыш – на крепость тела и духа.

Кроме того 20 марта 2021 года – день весеннего равноденствия. Светлое время суток удлиняется, темное сокращается. Заморозки отступают, тепло прибывает.

Народные приметы на 20 марта

  • Чириканье снегирей предупреждает о скором потеплении.
  • Ярко-желтое, переходящее в красное, небо при закате солнца – к усилению ветра.
  • Пасмурный день и холодный поздний вечер сулят заморозки.
  • Если прилетели жаворонки, будет тепло, зяблики появились или сова кричит – похолодает.
  • Ветер дует с юга, а с крыш сильно капает, значит, лето ожидается жаркое.
  • Таяние сосулек предвещает богатый урожай.

Что нельзя делать 20 марта

Не стоит думать о плохом: негатив может воплотиться в жизнь. Сплетничать и оговаривать не годится: все дурное обернется против того, кто этим занимается. Печалиться, как и насильно слишком веселиться, нежелательно.

Равнодушно проходить мимо того, кому требуется помощь, нежелательно. Также не рекомендуется пересаживать цветы: не приживутся. Запрещено выяснять отношения – ссора затянется и отрицательно скажется на личных отношениях и финансовых делах.

Что можно делать 20 марта

Следует встречаться с родными и близкими, друзьями и коллегами, чтобы настроиться на позитив. Обязательно нужно помочь всем, кто попросит об этом. Для очистки дома от плохого разрешается наводить в нем порядок, выбросить старые и ненужные вещи. Позволено загадывать добрые желания – они исполнятся. Влюбленным стоит признаться в своих чувствах, и те окажутся они взаимными. Хорошо бы погадать: все предсказания сбудутся. Еще желательно в этот день избавиться от вредных привычек.

Ранее "Утро.ру" писало, в какие дни нельзя мыть голову. Понедельник и пятница для этого совсем не годятся.     

Полина ДОРОЖКИНА

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