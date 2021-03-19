Звезды расскажут, какие сюрпризы готовит второй месяц весны

Апрель – отличный период для того, чтобы взяться за что-то новое. Получится разобраться во многих сложных ситуациях, а также достичь успеха в делах. Велика вероятность возникновения каких-либо конфликтов, поэтому нужно быть особенно осторожными с высказываниями.

Овен

Овнам не стоит взваливать всю ответственность на себя. Это может привести к быстрому переутомлению и эмоциональному выгоранию. Не бойтесь искать союзников – они помогут вам справиться со сложностями.

Телец

Тельцам следует проанализировать, на что тратится их энергия. Вполне возможно, что большая часть сил и времени уходит на то, чтобы реализовать нечто недостижимое. Оцените свой потенциал и расставьте приоритеты.

Близнецы

Близнецам необходимо научиться экономить. В противном случае наступит период финансовых трудностей. Звезды предупреждают – придется сильно постараться, чтобы добиться успеха в рабочем плане.

Рак

Апрель – не очень удачный месяц для Раков. Возможны проблемы с финансами, а также конфликты с начальством. Удача и везение скорее всего покинут вас, поэтому нужно надеяться только на собственные силы.

Лев

Львам нужно быть осторожными, чтобы не повторить прошлых ошибок. Воспользуйтесь своим жизненным опытом, но при этом не стесняйтесь просить совета у родных и друзей. Вполне возможно начало новой романтической истории.

Дева

В апреле Девам будет сопутствовать успех на работе. Скорее всего вам доверят такое задание, о котором вы мечтали долгое время. Постарайтесь раскрыть свой потенциал. И не отказывайте коллегам или родным, которые просят вас о помощи.

Весы

Весам не следует сильно перегружать себя работой. Стресс и усталость точно не приведут вас ни к чему хорошему. Важно не забывать про отдых. Также стоит уделить внимание собственному здоровью.

Скорпион

Есть риск, что в апреле Скорпионы попадутся на удочку мошенников. Будьте бдительны – тщательно проверяйте информацию и опирайтесь только на достоверные источники. Что касается работы, то звезды обещают какие-то выгодные контракты.

Стрелец

Стрельцам необходимо отказаться от спешки. В противном случае вы совершите много ошибок, за которые вас точно не похвалит начальство. Замедлите свой темп и расставьте приоритеты, и тогда все дела пойдут в гору.

Козерог

Апрель готовит для Козерогов напряженную обстановку на работе. Вы столкнетесь с недопониманием со стороны коллег, что, несомненно, не может не расстраивать. Немного потерпите, ведь в конечном итоге ситуация наладится.

Водолей

Водолеям не стоит отказываться от командной работы. В одиночку справиться с делами вряд ли получится. Астрологи предупреждают о возможных командировках или переезде. Смена локации пойдет вам на пользу.

Рыбы

В апреле рыбы вряд ли добьются больших успехов. Придется приложить немало усилий для того, чтобы реализовать задуманное. Главное, не опускайте рук, и тогда все сложится лучшим образом. Есть и хорошие новости – в любовных отношениях ваш ждет гармония.