Приметы на 21 марта: что нельзя делать в день Вербоносицы

Приметы на 21 марта: что нельзя делать в день Вербоносицы
Фото: McPHOTO/H.-R. Mueller, via www.i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В этот день стоит воздержаться от накопления денег

На Руси 21 марта считали днем Весеннего солнцеворота, а также Вербоносицы. Почитают в эту дату православные преподобного Лазаря Муромского. По погоде определяли, каким будет урожай овощей. 

Традиции и обычаи на 21 марта 

На Руси именно 21 марта считали днем Весеннего равноденствия. Поэтому в эту дату славяне делали из теста птиц, подбрасывали их на улице и ловили. Таким ритуалом пытались прилечь счастье и удачу.

Также мужчины добывали огонь древними способами, а затем разжигали костры. Через них проводили скот, чтобы не болел. Также считалось, что огонь защитит людей от недугов. 

Также в это время зацветает верба. Из растения готовили лекарства, подметали веточками полы и даже слегка хлестали себя ими, чтобы уберечься от несчастий. 

Приметы и суеверия на 21 марта

1. Облака быстро движутся – будет погожая погода.

2. Если холодно, тепло еще не скоро придет. Также по погоде определяли, каким будет лето. 

3. Если сугробы волнистые, то урожай хлеба и овощей удастся. 

Что можно делать 21 марта

Стоит принести несколько веточек вербы в дом. На Руси верили, что так можно защититься от нечести. 

Влюбленным обязательно стоит увидеться в этот день, тогда их чувства долго не угаснут.

Что нельзя делать 21 марта

1. Не стоит засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.

2. Фигурки птичек, которые традиционно пекут в этот день, нельзя давать чужим людям.

3. Сажать вербу категорически запрещается.

4. Нельзя строить планы – не сбудутся. Не стоит также злиться, ссориться.

5. В этот день опасно оставлять грязь в доме. Лучше убраться. 

6. Не нужно откладывать деньги на "черный день". 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака. 

Полина ИВАНОВА

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