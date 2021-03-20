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На Руси 21 марта считали днем Весеннего солнцеворота, а также Вербоносицы. Почитают в эту дату православные преподобного Лазаря Муромского. По погоде определяли, каким будет урожай овощей.
Традиции и обычаи на 21 марта
На Руси именно 21 марта считали днем Весеннего равноденствия. Поэтому в эту дату славяне делали из теста птиц, подбрасывали их на улице и ловили. Таким ритуалом пытались прилечь счастье и удачу.
Также мужчины добывали огонь древними способами, а затем разжигали костры. Через них проводили скот, чтобы не болел. Также считалось, что огонь защитит людей от недугов.
Также в это время зацветает верба. Из растения готовили лекарства, подметали веточками полы и даже слегка хлестали себя ими, чтобы уберечься от несчастий.
Приметы и суеверия на 21 марта
1. Облака быстро движутся – будет погожая погода.
2. Если холодно, тепло еще не скоро придет. Также по погоде определяли, каким будет лето.
3. Если сугробы волнистые, то урожай хлеба и овощей удастся.
Что можно делать 21 марта
Стоит принести несколько веточек вербы в дом. На Руси верили, что так можно защититься от нечести.
Влюбленным обязательно стоит увидеться в этот день, тогда их чувства долго не угаснут.
Что нельзя делать 21 марта
1. Не стоит засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.
2. Фигурки птичек, которые традиционно пекут в этот день, нельзя давать чужим людям.
3. Сажать вербу категорически запрещается.
4. Нельзя строить планы – не сбудутся. Не стоит также злиться, ссориться.
5. В этот день опасно оставлять грязь в доме. Лучше убраться.
6. Не нужно откладывать деньги на "черный день".
Ранее "Утро.ру" делилось гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака.
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