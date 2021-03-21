Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
22 марта в народном календаре окрестили Сороками. Есть и другое название – Жаворонки. В этот день наши предки проводили обряды встречи весны – пели песни-веснянки и пекли специальное угощение, символизирующее возвращение жаворонков.
Хозяйки выпекали фигурки птичек. Сладких жаворонков готовили из ржаной либо овсяной муки, украшали изюмом, маком – на что фантазии хватит. Выпечку раздавали родным и соседям. Хорошей приметой считалось испечь и раздать 40 таких булочек.
Детишки же привязывали птичек к длинным палкам и носились с ними по двору, распевая специальные песенки, которые должны были прогнать надоевшую зиму и ускорить приход весны.
В День Жаворонка вспоминали умерших – ухаживали за могилками, ходили в храм, говорили о них, собравшись за столом.
Суеверные люди в этот день старались не заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки отказывались и от домашних дел – так, рукодельничать считалось плохой приметой.
Нельзя 22 марта ссориться и говорить дурные слова, считали наши предки.
Чтобы привлечь удачу и деньги в дом, нужно быть щедрым – не скупиться на угощения.
Незамужние девушки в этот день гадали на булочках-жаворонках. Выпечку клали на порог – по одной птичке от каждой. Потом кликали собаку. Считалось, что первой замуж выйдет та, чью булочку сразу съел пес.
Полный список народных праздников на март 2021 года читайте в нашем материале.
Ряд граждан США не верят в способность политика достойно провести дискуссию с российским коллегой
Российский министр на весь мир прославился своим чувством юмора