В это время весну встречают во второй раз

22 марта в народном календаре окрестили Сороками. Есть и другое название – Жаворонки. В этот день наши предки проводили обряды встречи весны – пели песни-веснянки и пекли специальное угощение, символизирующее возвращение жаворонков.



Что можно делать в день Жаворонка

Хозяйки выпекали фигурки птичек. Сладких жаворонков готовили из ржаной либо овсяной муки, украшали изюмом, маком – на что фантазии хватит. Выпечку раздавали родным и соседям. Хорошей приметой считалось испечь и раздать 40 таких булочек.

Детишки же привязывали птичек к длинным палкам и носились с ними по двору, распевая специальные песенки, которые должны были прогнать надоевшую зиму и ускорить приход весны.

В День Жаворонка вспоминали умерших – ухаживали за могилками, ходили в храм, говорили о них, собравшись за столом.



Что нельзя делать 22 марта

Суеверные люди в этот день старались не заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки отказывались и от домашних дел – так, рукодельничать считалось плохой приметой.

Нельзя 22 марта ссориться и говорить дурные слова, считали наши предки.

Чтобы привлечь удачу и деньги в дом, нужно быть щедрым – не скупиться на угощения.

Незамужние девушки в этот день гадали на булочках-жаворонках. Выпечку клали на порог – по одной птичке от каждой. Потом кликали собаку. Считалось, что первой замуж выйдет та, чью булочку сразу съел пес.

Приметы на 22 марта, день Жаворонка

Хорошей приметой было насчитать 40 птичек за весь день. Это сулило здоровье и удачу.

Если 22 марта дует теплый ветер – лето будет холодное.

Прилет ласточек в этот день говорит, что в этом году будет хороший урожай.

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