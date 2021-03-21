Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Жаворонка

Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Жаворонка
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/https://www.globallookpress.com/
В это время весну встречают во второй раз

22 марта в народном календаре окрестили Сороками. Есть и другое название – Жаворонки. В этот день наши предки проводили обряды встречи весны – пели песни-веснянки и пекли специальное угощение, символизирующее возвращение жаворонков.

Что можно делать в день Жаворонка

Хозяйки выпекали фигурки птичек. Сладких жаворонков готовили из ржаной либо овсяной муки, украшали изюмом, маком – на что фантазии хватит. Выпечку раздавали родным и соседям. Хорошей приметой считалось испечь и раздать 40 таких булочек.

Детишки же привязывали птичек к длинным палкам и носились с ними по двору, распевая специальные песенки, которые должны были прогнать надоевшую зиму и ускорить приход весны.

В День Жаворонка вспоминали умерших – ухаживали за могилками, ходили в храм, говорили о них, собравшись за столом.

Что нельзя делать 22 марта

Суеверные люди в этот день старались не заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки отказывались и от домашних дел – так, рукодельничать считалось плохой приметой.

Нельзя 22 марта ссориться и говорить дурные слова, считали наши предки.

Чтобы привлечь удачу и деньги в дом, нужно быть щедрым – не скупиться на угощения.

Незамужние девушки в этот день гадали на булочках-жаворонках. Выпечку клали на порог – по одной птичке от каждой. Потом кликали собаку. Считалось, что первой замуж выйдет та, чью булочку сразу съел пес.

Приметы на 22 марта, день Жаворонка

  • Хорошей приметой было насчитать 40 птичек за весь день. Это сулило здоровье и удачу.
  • Если 22 марта дует теплый ветер – лето будет холодное.
  • Прилет ласточек в этот день говорит, что в этом году будет хороший урожай.

Полный список народных праздников на март 2021 года читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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