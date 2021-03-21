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В понедельник Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. Такое положение ночного светила обещает стабильность и неспешное течение дел. Однако некоторым знакам зодиака придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.
Овен
Овнам в этот день нужно постараться быть сдержанными. Агрессивное навязывание своей позиции может привести к серьезным конфликтам дома и на работе. Также возможны крупные финансовые потери.
Телец
Спокойный день. Понедельник лучше всего посвятить небольшому путешествию или отдыху на природе. При этом Тельцам нужно быть внимательными, в этот день повышена вероятность получить травму.
Близнецы
Звезды советуют провести 22.03 в кругу друзей и близких. Близнецам хорошо будут удаваться творческие проекты. Постарайтесь избегать лишних трат, в скором времени вам могут потребоваться денежные средства.
Рак
Ракам придется запастись терпением. В понедельник представителей этого знака ждут непредвиденные обстоятельства. День будет полон невзгод и интриг. От вашей выдержки зависит, насколько серьезными будут последствия этого неблагоприятного дня.
Лев
22 марта Львы должны быть максимально сдержанными. Импульсивность и категоричность в суждениях может привести к серьезному разладу в семье. Коллеги также негативно отреагируют на ваше стремление навязывать свою правду.
Дева
Звезды сулят Девам череду испытаний. В этот день их будут преследовать козни неприятелей и интриги. Лучше постараться избежать контактов с негативно настроенными людьми, а также очень внимательно следить за каждым сказанным вами словом.
Весы
Астрологи советуют Весам посвятить день творчеству. Также можно отправиться с друзьями в театр или на выставку. Не исключено знакомство с человеком, к которому у вас вспыхнут сильные романтические чувства.
Скорпион
В этот день Скорпионам будет сопутствовать удача в финансовых делах. Можно позволить себе крупную покупку или вложиться в новое дело. Также вы почувствуете серьезную поддержку от родных и близких.
Стрелец
Неблагоприятный день. Стрельцов ждут козни со стороны недоброжелателей. Возможны серьезные денежные потери. Будьте максимально внимательны и избегайте рискованных финансовых операций.
Козерог
День также не сулит Козерогам ничего хорошего. Понедельник лучше провести в одиночестве, занимаясь творчеством или любым любимым делом. Рассчитывать на поддержку родственников и близких людей не приходится. Начинать новое дело или вкладывать финансы в какой-то проект весьма опасно.
Водолей
Водолеям стоит обратить внимание на собственное здоровье. День лучше провести на воздухе или в окружении родных. Также звезды советуют обратить внимание на детей, возможно именно сейчас им требуется особая забота от вас.
Рыбы
Рыбам будет сопутствовать удача в деловых вопросах. Первую половину дня можно посвятить разбору завалов на работе, так как не исключено, что скоро к вам заглянет проверка или инспекция. Вечер лучше провести с любимым человеком или в кругу семьи.
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