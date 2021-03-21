На будущей неделе некоторых знаков зодиака ждут серьезные перемены

В понедельник Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. Такое положение ночного светила обещает стабильность и неспешное течение дел. Однако некоторым знакам зодиака придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

Овен

Овнам в этот день нужно постараться быть сдержанными. Агрессивное навязывание своей позиции может привести к серьезным конфликтам дома и на работе. Также возможны крупные финансовые потери.



Телец



Спокойный день. Понедельник лучше всего посвятить небольшому путешествию или отдыху на природе. При этом Тельцам нужно быть внимательными, в этот день повышена вероятность получить травму.

Близнецы

Звезды советуют провести 22.03 в кругу друзей и близких. Близнецам хорошо будут удаваться творческие проекты. Постарайтесь избегать лишних трат, в скором времени вам могут потребоваться денежные средства.

Рак

Ракам придется запастись терпением. В понедельник представителей этого знака ждут непредвиденные обстоятельства. День будет полон невзгод и интриг. От вашей выдержки зависит, насколько серьезными будут последствия этого неблагоприятного дня.

Лев

22 марта Львы должны быть максимально сдержанными. Импульсивность и категоричность в суждениях может привести к серьезному разладу в семье. Коллеги также негативно отреагируют на ваше стремление навязывать свою правду.



Дева



Звезды сулят Девам череду испытаний. В этот день их будут преследовать козни неприятелей и интриги. Лучше постараться избежать контактов с негативно настроенными людьми, а также очень внимательно следить за каждым сказанным вами словом.



Весы



Астрологи советуют Весам посвятить день творчеству. Также можно отправиться с друзьями в театр или на выставку. Не исключено знакомство с человеком, к которому у вас вспыхнут сильные романтические чувства.



Скорпион



В этот день Скорпионам будет сопутствовать удача в финансовых делах. Можно позволить себе крупную покупку или вложиться в новое дело. Также вы почувствуете серьезную поддержку от родных и близких.



Стрелец



Неблагоприятный день. Стрельцов ждут козни со стороны недоброжелателей. Возможны серьезные денежные потери. Будьте максимально внимательны и избегайте рискованных финансовых операций.



Козерог



День также не сулит Козерогам ничего хорошего. Понедельник лучше провести в одиночестве, занимаясь творчеством или любым любимым делом. Рассчитывать на поддержку родственников и близких людей не приходится. Начинать новое дело или вкладывать финансы в какой-то проект весьма опасно.



Водолей



Водолеям стоит обратить внимание на собственное здоровье. День лучше провести на воздухе или в окружении родных. Также звезды советуют обратить внимание на детей, возможно именно сейчас им требуется особая забота от вас.



Рыбы



Рыбам будет сопутствовать удача в деловых вопросах. Первую половину дня можно посвятить разбору завалов на работе, так как не исключено, что скоро к вам заглянет проверка или инспекция. Вечер лучше провести с любимым человеком или в кругу семьи.

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