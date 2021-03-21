Гороскоп на 22 марта 2021 года

Гороскоп на 22 марта 2021 года
Фото: www.pixabay.com
На будущей неделе некоторых знаков зодиака ждут серьезные перемены

В понедельник Луна будет находиться в знаке зодиака Рак. Такое положение ночного светила обещает стабильность и неспешное течение дел. Однако некоторым знакам зодиака придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

Овен

Овнам в этот день нужно постараться быть сдержанными. Агрессивное навязывание своей позиции может привести к серьезным конфликтам дома и на работе. Также возможны крупные финансовые потери.

Телец

Спокойный день. Понедельник лучше всего посвятить небольшому путешествию или отдыху на природе. При этом Тельцам нужно быть внимательными, в этот день повышена вероятность получить травму.

Близнецы

Звезды советуют провести 22.03 в кругу друзей и близких. Близнецам хорошо будут удаваться творческие проекты. Постарайтесь избегать лишних трат, в скором времени вам могут потребоваться денежные средства.

Рак

Ракам придется запастись терпением. В понедельник представителей этого знака ждут непредвиденные обстоятельства. День будет полон невзгод и интриг. От вашей выдержки зависит, насколько серьезными будут последствия этого неблагоприятного дня. 

Лев

22 марта Львы должны быть максимально сдержанными. Импульсивность и категоричность в суждениях может привести к серьезному разладу в семье. Коллеги также негативно отреагируют на ваше стремление навязывать свою правду.

Дева

Звезды сулят Девам череду испытаний. В этот день их будут преследовать козни неприятелей и интриги. Лучше постараться избежать контактов с негативно настроенными людьми, а также очень внимательно следить за каждым сказанным вами словом.

Весы

Астрологи советуют Весам посвятить день творчеству. Также можно отправиться с друзьями в театр или на выставку. Не исключено знакомство с человеком, к которому у вас вспыхнут сильные романтические чувства.

Скорпион

В этот день Скорпионам будет сопутствовать удача в финансовых делах. Можно позволить себе крупную покупку или вложиться в новое дело. Также вы почувствуете серьезную поддержку от родных и близких.

Стрелец

Неблагоприятный день. Стрельцов ждут козни со стороны недоброжелателей. Возможны серьезные денежные потери. Будьте максимально внимательны и избегайте рискованных финансовых операций.

Козерог

День также не сулит Козерогам ничего хорошего. Понедельник лучше провести в одиночестве, занимаясь творчеством или любым любимым делом. Рассчитывать на поддержку родственников и близких людей не приходится. Начинать новое дело или вкладывать финансы в какой-то проект весьма опасно.

Водолей 

Водолеям стоит обратить внимание на собственное здоровье. День лучше провести на воздухе или в окружении родных. Также звезды советуют обратить внимание на детей, возможно именно сейчас им требуется особая забота от вас.

Рыбы 

Рыбам будет сопутствовать удача в деловых вопросах. Первую половину дня можно посвятить разбору завалов на работе, так как не исключено, что скоро к вам заглянет проверка или инспекция. Вечер лучше провести с любимым человеком или в кругу семьи.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на весь март.  

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

“Байден Путину не ровня”: что говорят американцы о своем президенте

Ряд граждан США не верят в способность политика достойно провести дискуссию с российским коллегой

Туалет для Порошенко и пальто Джонсона: лучшие остроты Лаврова

Российский министр на весь мир прославился своим чувством юмора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей