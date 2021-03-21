Человек способен повлиять на свою жизнь с помощью осознанной перестановки в жилище

Васту-Шастра – это наука об организации жилищного пространства, согласно которой строят дома, храмы, постройки и разбивают сады. Цель Васту – обрести успокоение и гармоничность ради осознания Бога в данном пространстве, и это развитие направлено как на материальные, так и на духовные блага. О том, как изменить свою жизнь, сделав правильную перестановку в доме, для читателей "Утро.ру" рассказала ведический астролог, коуч, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер.

Дом – это сила, вдохновение, творчество, естественная потребность и зеркало каждой женщины, говорит эксперт. В нем отражается то, как она живет и как умеет выстраивать свои отношения, как мыслит и что именно чувствует, куда направлена ее энергия и сила – в семью или за ее пределы.

Если в доме все хорошо, порядок, уют, приготовлена свежая, вкусная пища, то каждая женщина сможет выстроить тут здоровые, зрелые и счастливые отношения с мужем, а также вырастить в этом доме счастливых детей.

Домашние хлопоты для каждой женщины должны быть приятным занятием, приводящем ее в состояние радости. Они должны заряжать позитивом, а не наоборот. Ведь женщина делится своей энергией и любовью со всеми членами семьи.

Женщина – это, в первую очередь, хозяйка, а не кухарка или поломойщица. И от того, в каком состоянии находятся ее ум и настроение, будет зависеть обстановка, здоровье ее дома и семьи в целом. Поэтому все домашние дела всегда нужно выполнять в хорошем, благостном настроении.

Как наполнять жилище уютом?

К дому нужно относиться словно к живому, к тому, на чем строится основа. Изменив к нему отношение, можно изменить и всю свою жизнь. Любую домашнюю работу нужно выполнять осознанно, вкладывая в нее любовь и частичку души, для того, чтобы создать правильную энергетику внутри жилища.

Нельзя захламлять, запускать и содержать в грязи свое жилье, так как в таком состоянии оно начинает оскверняться. У такого дома нет будущего.

Раньше дома строили по правилам, так, чтобы в дальнейшем в них было можно счастливо жить. При этом особое внимание уделялось Лунному календарю, по которому смотрели, благоприятно или нет начинать строительство жилья в тот или иной день, пели специальные гимны (мантры), укладывали при закладке фундамента золото, располагая жилище по сторонам света.

Что, где и как правильно размещать?

Для налаживания порядка в жилище нужно с помощью компаса определить в доме стороны света и гармонизировать пространство, воспользовавшись некоторыми советами ниже:



Северо-Восток является основой жилища. Если здесь есть ванная или туалет – это большое нарушение.

Север – это энергия достатка и бизнеса. Но не стоит спать сюда головой, так же, как и на Северо-Восток.

На Северо-Западе можно поставить диван, так как это зона отдыха.

На Востоке жилища желательно расположить гладильню.

Юго-Восток идеально подходит для кухни. Следует помнить также, что нельзя оставлять на ночь в раковине грязную посуду и выносить мусор после 22.00 часов.

Восточная зона несет домочадцам здоровье. Желательно вымыть ее с молоком, расположить здесь полки с духовной литературой или сделать алтарь, в котором следует разместить иконы и изображения божеств. В доме сразу же начнут происходить благостные изменения.

В Юго-Западном секторе хорошо иметь туалет, так как именно здесь находится зона всего нечистого, зона сброса и слива. Здесь можно хранить старые вещи, все то, что испортилось или сломалось.

Южную сторону дома нужно стараться защищать очень хорошо, поэтому следует поставить здесь массивную мебель или крупные домашние растения.

Центр жилища (Брахмастан) должен быть свободным, не заставленным мебелью. Считается, что это нужно для того, чтобы не было давления на судьбу, так как данная зона отвечает за свободу. Здесь содержится самая благостная энергия. Если центр дома свободен – то все энергии будут правильно циркулировать.

Таким образом, мудрые, подтвержденные тысячелетним опытом древние учения, заключающие в себе бесценную информацию, доказывают, что при улучшении жилищного пространства мы имеем возможность избавиться от многих проблем.