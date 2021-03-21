Девам и Львам улыбнется удача

На этой неделе знакам зодиака необходимо настроится на обновление. Постарайтесь избавиться от вещей, которые тормозят ваше развитие. Сейчас для этого самое подходящее время. Также стоит отбросить все сомнения и смело двигаться вперед. Чем больше вы успеете на этой неделе, тем выше вероятность, что это положительно скажется на вашем будущем.

Овен

Овнам на этой неделе предстоит завершить то, что слишком долго оставалось незавершенным. Что же касается любви, то наконец тяжелый период подойдет к концу. Не бойтесь признаться в своих чувствах. В конце недели необходимо посвятить время отдыху. Например, встретиться с друзьями или навестить родных.

Телец

Наступает время избавиться от всего лишнего. Наведите порядок не только дома, но и в своих мыслях. Если не можете найти ответы на какие-то вопросы, не стесняйтесь попросить совета. Друзья и близкие с радостью придут вам на помощь. Во второй половине недели уделите время планированию.

Близнецы

Представителей знака ждет отличное завершение месяца. Возможно, Близнецам удастся возродить старую дружбу. Однако не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Не сомневайтесь, что вам удастся донести свою мысль и идею. В работе придерживайтесь своего плана и не позволяйте его нарушать.

Рак

Отложите работу в сторону и займитесь домашними делами. Это улучшит ваше эмоциональное состояние. И хотя Раки любят самостоятельность, помощь близких будет очень кстати. Постарайтесь контролировать свои эмоции и не быть слишком раздражительными, чтобы никого не обидеть.

Лев

Львы как никогда готовы к новым победам. Но все-таки лучше беречь себя и не перегружать свой организм. Не упускайте момент. Если будете внимательными к мелочам, тогда будет шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Дева

Девы будут победителями этой неделе. Будет слишком много факторов, которые сделают вас счастливее. Возможно повышение на работе и улучшение финансового состояния. Вскоре все трудности останутся позади, поэтому просто наслаждайтесь моментом и не забывайте отдыхать.

Весы

Все, над чем Весы так работали или чего хотели добиться в течение нескольких лет, постепенно начинает происходить. Неделя отлично подходит для перемен во внешности. Смена образа пойдет вам на пользу. Также не стоит обращать внимание на сплетни и слухи. Лучше промолчите, а не вступайте в конфликт.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам предстоит по-новому взглянуть на свою жизнь. Представители знака увидят то, что ранее им казалось чем-то незначительным. Это предаст сил и поможет принять волевое решение, которое может повлиять на вашу жизнь.

Стрелец

Займитесь воплощением своих творческих идей. Стрельцы буквально почувствуют себя супергероями и будут успевать все и везде. Не исключены конфликты. Будьте сдержаннее, потому что ссора может затянуться. Ближе к выходным постарайтесь выбраться из дома.

Козерог

Козерогов ждет блестящая неделя. Особенно везти будет в работе. Ждите повышение или хотя бы улучшение отношений с руководством. Оставьте все свои страхи в прошлом и действуйте.

Водолей

Самое время заняться реализацией своих планов и мечтаний. Забудьте о разочарованиях, которые принес вам прошлый год. Весна – время любви для Водолеев, однако не будьте слишком серьезными, это может отпугнуть. Выходные проведите в компании друзей.

Рыбы

Представителей знака ждет непростая неделя. Не исключены перепады настроения. Постарайтесь сохранять спокойствие и просто занимайтесь своими делами. Сейчас это необходимость. Во второй половине недели возможны новые знакомства.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.