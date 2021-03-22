Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Растущая Луна 23 марта будет в знаке Рака. Достичь поставленных целей в этот день можно, если целиком погрузиться в дела выложиться на все сто. Не следует раздражаться и нервничать.
Овен
До полудня 23 марта у Овнов все будет отлично получаться. Необходимую работу вы завершите. Документы, возможно, связанные с выплатами или наследством, оформите. Удачными окажутся мелкие и крупные приобретения. А вот ближе к вечеру не исключены ссоры.
Телец
Благодаря помощи влиятельных людей Тельцы добьются в этот вторник успехов. Интуиция и жизненный опыт подскажут, как действовать в разных ситуациях. Не исключены интересные встречи и знакомства. Уделите время родным и близким, помогите им.
Близнецы
На работе Близнецам в этот день следует быть повнимательнее. Не стоит расстраиваться по пустякам. Решение даже серьезных проблем можно отложить. Отдохните и расслабьтесь. Вы можете неожиданно получить деньги. Знакомство перерастет в романтические отношения.
Рак
С любыми трудностями Раки 23.03.2021 справятся. Во время незапланированных встреч вы можете получить выгодные предложения, в том числе материального плана, и подарки. Чтобы избежать конфликтов, надо уладить отношения с близкими.
Лев
На работе Львам в четвертый вторник месяца не стоит отвлекаться, иначе они допустят роковые ошибки. В гостях у старого друга не исключена встреча с человеком, который станет вашей второй половинкой. Благоприятным окажется активный отдых.
Дева
Энергия поможет Девам реализовать все замыслы. Преграды вы преодолеете, финансовые вопросы решите, желаемых результатов добьетесь. В этот день есть вероятность приобрести новых друзей. Поездки и романтические свидания лучше отложить.
Весы
Любое дело 23 марта Весам будет по плечу. Есть все шансы изменить жизнь в лучшую сторону. Домашние заботы вас не утомят. Покупки окажутся удачными. На дорогах следует быть внимательнее. Вечер обещает отдых в приятной и очень веселой компании.
Скорпион
Даже с наиболее сложными задачами Скорпионы во вторник справятся. Командировки стоит перенести на другое время. Не исключены финансовые проблемы. Воздержитесь от задушевных разговоров с малознакомыми людьми. Навестите близких.
Стрелец
Непросто будет в этот день Стрельцам. Эмоции нужно сдержать и действовать разумно, иначе вам грозят серьезные неприятности. Спорить с начальством и коллегами нежелательно: наживете врагов. Не покупайте машину, особенно в кредит. Не ссорьтесь с любимыми.
Козерог
Сосредоточиться на делах Козерогам 23.03.2021 будет тяжело. Однако к запланированной встрече с важными людьми придется подготовиться. Приятно пройдут встречи с друзьями и знакомыми. В романтических отношениях вы не сразу достигнете взаимопонимания.
Водолей
Без потрясений и больших проблем пройдет этот день у Водолеев. Есть шанс завершить начатое, восстановить полезные старые связи, найти другое место работы, получить немного денег и купить давно желаемое. Избежать ссор с близкими поможет внутреннее чутье.
Рыбы
Трудности в четвертый весенний вторник подстерегают Рыб на каждом шагу. Единственный промах способен стать роковым. напряженно складываются отношения с окружающими. Возможны финансовые потери. Зато поймут и поддержат в семье.
Некоторое время назад "Утро.ру"
опубликовало гороскоп друидов на 2021 год для всех
знаков зодиака. Древние кельты предугадывали будущее по деревьям.
В Париже выступили за коллективные действия против Белого дома
В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам