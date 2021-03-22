В этот вторник многим будет трудно совладать с эмоциями

Растущая Луна 23 марта будет в знаке Рака. Достичь поставленных целей в этот день можно, если целиком погрузиться в дела выложиться на все сто. Не следует раздражаться и нервничать.

Овен

До полудня 23 марта у Овнов все будет отлично получаться. Необходимую работу вы завершите. Документы, возможно, связанные с выплатами или наследством, оформите. Удачными окажутся мелкие и крупные приобретения. А вот ближе к вечеру не исключены ссоры.

Телец

Благодаря помощи влиятельных людей Тельцы добьются в этот вторник успехов. Интуиция и жизненный опыт подскажут, как действовать в разных ситуациях. Не исключены интересные встречи и знакомства. Уделите время родным и близким, помогите им.

Близнецы

На работе Близнецам в этот день следует быть повнимательнее. Не стоит расстраиваться по пустякам. Решение даже серьезных проблем можно отложить. Отдохните и расслабьтесь. Вы можете неожиданно получить деньги. Знакомство перерастет в романтические отношения.

Рак

С любыми трудностями Раки 23.03.2021 справятся. Во время незапланированных встреч вы можете получить выгодные предложения, в том числе материального плана, и подарки. Чтобы избежать конфликтов, надо уладить отношения с близкими.

Лев

На работе Львам в четвертый вторник месяца не стоит отвлекаться, иначе они допустят роковые ошибки. В гостях у старого друга не исключена встреча с человеком, который станет вашей второй половинкой. Благоприятным окажется активный отдых.

Дева

Энергия поможет Девам реализовать все замыслы. Преграды вы преодолеете, финансовые вопросы решите, желаемых результатов добьетесь. В этот день есть вероятность приобрести новых друзей. Поездки и романтические свидания лучше отложить.

Весы

Любое дело 23 марта Весам будет по плечу. Есть все шансы изменить жизнь в лучшую сторону. Домашние заботы вас не утомят. Покупки окажутся удачными. На дорогах следует быть внимательнее. Вечер обещает отдых в приятной и очень веселой компании.

Скорпион

Даже с наиболее сложными задачами Скорпионы во вторник справятся. Командировки стоит перенести на другое время. Не исключены финансовые проблемы. Воздержитесь от задушевных разговоров с малознакомыми людьми. Навестите близких.

Стрелец

Непросто будет в этот день Стрельцам. Эмоции нужно сдержать и действовать разумно, иначе вам грозят серьезные неприятности. Спорить с начальством и коллегами нежелательно: наживете врагов. Не покупайте машину, особенно в кредит. Не ссорьтесь с любимыми.

Козерог

Сосредоточиться на делах Козерогам 23.03.2021 будет тяжело. Однако к запланированной встрече с важными людьми придется подготовиться. Приятно пройдут встречи с друзьями и знакомыми. В романтических отношениях вы не сразу достигнете взаимопонимания.

Водолей

Без потрясений и больших проблем пройдет этот день у Водолеев. Есть шанс завершить начатое, восстановить полезные старые связи, найти другое место работы, получить немного денег и купить давно желаемое. Избежать ссор с близкими поможет внутреннее чутье.

Рыбы

Трудности в четвертый весенний вторник подстерегают Рыб на каждом шагу. Единственный промах способен стать роковым. напряженно складываются отношения с окружающими. Возможны финансовые потери. Зато поймут и поддержат в семье.

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