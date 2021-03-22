Не стоит в этот день бывать в местах шумных развлечений – это обернется бедой

Церковь 23 марта поминает Василиссу Коринфскую. Она приняла от рук язычников мученическую смерть – за веру.

Традиции и обычаи 23 марта

На Руси одна бука из имени святой выпала, и дату называли днем Василисы Указательницы вешних вод. Считали, что она защищает во время таяния снега от подтопления дома, погреба, хлева и другие строения.

Также славяне именовали 23 марта днем богини Весты - Весны. Хозяйки пекли из теста жаворонков, а также оладьи в виде солнышка. В этот праздник пели, водили хороводы, девушкам и женщинам преподносили подарки.

Еще было принято рыть канавки во дворе, чтобы талая вода уходила от жилых и хозяйственных построек.

Народные приметы на 23 марта

Ветер с севера надует длительные холода.

Греющие клювы в крыльях вороны предупреждают: тепла не ожидается.

Беспокойное поведение воробьев указывает, что погода скоро испортится.

Если по земле стелется белый плотный туман, снег сойдет и потеплеет, а лето окажется ненастным, с частыми ливнями.

Гроза в этот день сулит богатый урожай.

В небе кружатся много жаворонков, значит, очень скоро вырастет свежая трава.

Что нельзя делать 23 марта

1. Не разрешается бывать в местах шумных развлечений.

2. Устраивать застолья, передать и пить спиртное не стоит.

3. Также не позволено стелить чистое постельное белье.

4. Нежелательно покупать одежду и обувь.

5. Работать на земле в день богини Весты не следует.

6. Запрещено отказывать просящим подаяние.

7. Не полагается говорить об умерших родственниках и оставлять сладкое на их могилах.

8. Не рекомендуется идти на прием к стоматологу, как и делать любые операции.

9. Оставлять ложку в чашке не годится.

Что можно делать 23 марта

1. Хорошо бы приготовить вкусности и накормить ими семью.

2. Желательно для отведения воды от дома и со двора вырыть канавки.

Ранее стало известно, что нельзя передавать из рук в руки. Если не соблюдать таких примет, можно навлечь на себя беду.

