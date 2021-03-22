Приметы на 23 марта: что нельзя делать в день Василисы Указательницы

Приметы на 23 марта: что нельзя делать в день Василисы Указательницы
Фото: Rainer Keuenhof via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Не стоит в этот день бывать в местах шумных развлечений – это обернется бедой

Церковь 23 марта поминает Василиссу Коринфскую. Она приняла от рук язычников мученическую смерть – за веру.

Традиции и обычаи 23 марта

На Руси одна бука из имени святой выпала, и дату называли днем Василисы Указательницы вешних вод. Считали, что она защищает во время таяния снега от подтопления дома, погреба, хлева и другие строения.

Также славяне именовали 23 марта днем богини Весты - Весны. Хозяйки пекли из теста жаворонков, а также оладьи в виде солнышка. В этот праздник пели, водили хороводы, девушкам и женщинам преподносили подарки.

Еще было принято рыть канавки во дворе, чтобы талая вода уходила от жилых и хозяйственных построек.

Народные приметы на 23 марта

  • Ветер с севера надует длительные холода.
  • Греющие клювы в крыльях вороны предупреждают: тепла не ожидается.
  • Беспокойное поведение воробьев указывает, что погода скоро испортится.
  • Если по земле стелется белый плотный туман, снег сойдет и потеплеет, а лето окажется ненастным, с частыми ливнями.
  • Гроза в этот день сулит богатый урожай.
  • В небе кружатся много жаворонков, значит, очень скоро вырастет свежая трава.

Что нельзя делать 23 марта

1. Не разрешается бывать в местах шумных развлечений.

2. Устраивать застолья, передать и пить спиртное не стоит.

3. Также не позволено стелить чистое постельное белье.

4. Нежелательно покупать одежду и обувь.

5. Работать на земле в день богини Весты не следует.

6. Запрещено отказывать просящим подаяние.

7. Не полагается говорить об умерших родственниках и оставлять сладкое на их могилах.

8. Не рекомендуется идти на прием к стоматологу, как и делать любые операции.

9. Оставлять ложку в чашке не годится.

Что можно делать 23 марта

1. Хорошо бы приготовить вкусности и накормить ими семью.

2. Желательно для отведения воды от дома и со двора вырыть канавки.

Ранее стало известно, что нельзя передавать из рук в руки. Если не соблюдать таких примет, можно навлечь на себя беду.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей