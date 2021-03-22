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Церковь 23 марта поминает Василиссу Коринфскую. Она приняла от рук язычников мученическую смерть – за веру.
Традиции и обычаи 23 марта
На Руси одна бука из имени святой выпала, и дату называли днем Василисы Указательницы вешних вод. Считали, что она защищает во время таяния снега от подтопления дома, погреба, хлева и другие строения.
Также славяне именовали 23 марта днем богини Весты - Весны. Хозяйки пекли из теста жаворонков, а также оладьи в виде солнышка. В этот праздник пели, водили хороводы, девушкам и женщинам преподносили подарки.
Еще было принято рыть канавки во дворе, чтобы талая вода уходила от жилых и хозяйственных построек.
Народные приметы на 23 марта
Что нельзя делать 23 марта
1. Не разрешается бывать в местах шумных развлечений.
2. Устраивать застолья, передать и пить спиртное не стоит.
3. Также не позволено стелить чистое постельное белье.
4. Нежелательно покупать одежду и обувь.
5. Работать на земле в день богини Весты не следует.
6. Запрещено отказывать просящим подаяние.
7. Не полагается говорить об умерших родственниках и оставлять сладкое на их могилах.
8. Не рекомендуется идти на прием к стоматологу, как и делать любые операции.
9. Оставлять ложку в чашке не годится.
Что можно делать 23 марта
1. Хорошо бы приготовить вкусности и накормить ими семью.
2. Желательно для отведения воды от дома и со двора вырыть канавки.
Ранее стало известно, что нельзя передавать из рук в руки. Если не соблюдать
таких примет, можно навлечь на себя беду.
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