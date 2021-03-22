У рожденных под тремя знаками зодиака финансов прибавится

Кто разбогатеет во втором месяце весны, предупредила известный астролог, бывшая ведущая "Давай поженимся" Василиса Володина. По ее словам, недостатка финансов не ожидается ни у кого. Зато их станет значительно больше у тех, кто родился под тремя знаками зодиака.

Везунчиками будут Овны. Они в апреле способны на многое. Благодаря неуемной энергии и умению покорить словами окружающих смогут достичь определенных вершин, дала понять астролог.

Руководство вознаградит их за высокую работоспособность повышением в должности, что, соответственно, прибавит и денег. Самыми удачными в финансовом плане станут пять дней: 15-19 апреля. О себе любимых, как о родных и близких, рожденные под этим знаком не забудут, пояснила Володина.

Увеличение материального благосостояния ждет и Водолеев. Обогатиться в апреле им поможет любимое занятие, отметила специалист по звездам и планетам.

Важной для представителей знака станет повышенная физическая активность. Особенно щедрой судьба будет для них в 9-й, 22-й, 23-й и 30-й день второго месяца весны.

Немного меньше, но все же повезет и Ракам. Вначале, с 1 до 15 апреля им будет довольно трудно. Потом у рожденных под этим знаком зодиака появятся знакомые, которые помогут с карьерным ростом. Также не исключено, что они получат кредит, добавила астролог, выступая на своем ютуб-канале.

Ранее стало известно о главных опасностях "ретроградного" 2021 года. Изучив, в каких звездных домах есть знаки Водолея и Козерога, и отталкиваясь от этого, можно предугадать, в каких сферах жизни и деятельности ожидаются трудности.