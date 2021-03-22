В этот период рекомендуется положительный настрой, прослушивание спокойной музыки и медитации

30 марта Луна максимально близко приблизится к Земле, пройдя точку перигея. Лунный календарь подскажет, как применять энергии небесного святила, чтобы получить наибольшую пользу.

Что можно делать

Перигей усиливает и выводит на поверхность все темные процессы в нашем подсознании. Всё негативное начинает омрачать сознание. Появляются пессимистичный настрой, недовольства самим собой и окружающими, что неотложно может привести к ссорам и недопониманиям, а со вторыми половинками вообще к разрыву отношений. Всплывшие тайные переживания и опасения развивают раздражительность и паранойи. В худшем случае, это может привести к самоубийствам.



Но не все так плохо. Спасением в такой мрачный, казалось бы, период может стать самонастрой и создание положительных образов, спокойная и мелодичная музыка, а также медитации. Ни в коем случае не стоит копаться в себе и загонять себя в отрицательные мысли.

Что нельзя делать

Когда Луна проходит точку перигея, лучше повременить с управлением личного автомобиля, особенно по малоизвестным маршрутам. Также не стоит вести бухгалтерскую отчетность, сдавать экзамены, тем более по техническим специальностям.

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