Бездельничать в этот день звезды не советуют

Луна 24 марта по-прежнему растет в Раке. Хорошее время для получения новых знаний и опыта. Приобретать стоит только небольшие вещи и предметы. Серьезные дела лучше отложить. Желательно сдерживать негативные эмоции.

Овен

Добиться успехов во многом Овны смогут благодаря огромному запасу энергии и сил. Есть шанс получить заманчивые предложения и хорошие новости. Не исключены новые знакомства и романтические свидания. Исполнению ваших желаний помогут близкие.

Телец

Перед тем как принимать серьезные решения, тем более связанные с финансами, обдумайте каждую мелочь, иначе не избежать потерь. Воздержитесь от перенапряжения: может ухудшиться самочувствие. Порадуют встречи с друзьями. В личной жизни все стабильно.

Близнецы

День будет насыщен событиями и проблемами. Чтобы достичь желаемого, Близнецам надо хорошенько постараться. Поездки зарядят позитивом и оставят приятные впечатления. В делах, касающихся денег, следует быть осторожнее.

Рак

Из любой непростой ситуации Раки найдут выход. Нежелательно браться за новое, не завершив то, чем занимались ранее. Откажитесь от экспериментов. Есть вероятность значительно повысить свои доходы. Устройте романтический вечер с любимым человеком.

Лев

Новые дела и заботы могут появиться у Львов. Не делайте больших вложений средств – они пригодятся позже. Обсудите важные вопросы с авторитетными людьми, вас наверняка поддержат. В спорах с близкими и друзьями будьте сдержаннее и тактичнее, не ссорьтесь.

Дева

Начатую работу Девам следует обязательно закончить. Вам предстоят трудности. Серьезные дела и встречи лучше перенести на другой день. Нежелательно давать взаймы. Воздержитесь от конфликтов. Отношения с дорогими для вас людьми наладятся.

Весы

Непросто будут складываться у Весов отношения с окружающими. Хорошо бы держать эмоции под контролем. Свежие идеи и эксперименты придутся весьма кстати. Поддержка близких и друзей поможет движению в разных сферах. Возможен карьерный рост.

Скорпион

Из-за низкого жизненного потенциала Скорпионы могут справиться не со всеми задачами, которых окажется много. Не спешите воплощать в жизнь задуманное. Уделите время общению с друзьями и знакомыми. В личной жизни важных решений не принимайте.

Стрелец

Благодаря интересным занятиям и делам Стрельцы получат новые знания и полезный опыт. Можно обсудить далеко идущие планы. Ссоры с близкими вы сумеете предотвратить. Порадует встреча со старыми друзьями и время, проведенное с детьми.

Козерог

Роковых ошибок в делах, связанных с оформлением важных документов, деньгами и ценными вещами, Козерогам удастся избежать, если они будут действовать разумно. Не пасуйте перед сложностями и добьетесь желаемых результатов.

Водолей

Срочную работу Водолеям необходимо завершить. Не исключено получение денег и дорогих подарков. Отложите поездки. Приятные новости могут принести неожиданные гости. Воздержитесь от выяснения отношений с любимым человеком.

Рыбы

Преодолеть все трудности и разобраться во многом Рыбы сумеют. Интересные предложения желательно принять. Внутреннее чутье подскажет, как поступать в делах, а разум направит, куда нужно, в личной жизни. Запаситесь позитивом. Подумайте о здоровье.

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