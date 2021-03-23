В эту среду не положено говорить "здравствуйте", чтобы не отнять здоровье у того, к кому обращено приветствие

Христиане 24 марта чтут святых Антипу, Евфимия и двух Софрониев.

Традиции и обычаи 24 марта

Наши предки именовали эту дату по-разному. Называли Антип Зубник, поскольку считали, что святой помогает исцелиться от зубной боли. Зарей кукушкой величали, так как многие суеверия 24.03 были связаны с этой птицей – она только начинала подавать голос.

Также на Руси отмечали в этот день птичий праздник. Уже все пернатые, как правило, возвращались с юга. Люди подкармливали их.

Народные приметы на 24 марта

Ночью пушистый иней стелется - к хорошей погоде днем.

Жаворонок в небе сулит тепло.

Вороны каркают без остановки, значит, ожидается ненастье.

Гололедица предвещает дождь.

Если много бегает мышей, урожай будет скудный.

Птицы гурьбой вернулись – к ненастью и похолоданию.

Что нельзя делать 24 марта

Запрещено во время кукования кукушки спрашивать об оставшихся годах жизни, иначе притянется смертельный недуг. Не рекомендуется говорить слово "здравствуйте", чтобы не отнять здоровье у того, к кому обращено приветствие. Прикасаться к березе нежелательно: грозят неприятности.

Конфликтовать с родителями нежелательно: отношения разладятся надолго. Не следует есть мясо птицы, а также выкидывать потроха – сразу начнут преследовать болезни. Оставлять ребенка у родных в этот день не разрешается, а то он начнет все время плакать и капризничать.

Что можно делать 24 марта

Как только послышатся звуки кукушки, надо позвенеть деньгами, и они никогда не закончатся, прошептать признание в любви в сторону дорогого человека, тогда он ответит на чувства, а еще загадать желание – оно исполнится. При встрече с кем-либо нужно сказать "привет" или "добрый день".