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Христиане 24 марта чтут святых Антипу, Евфимия и двух Софрониев.
Традиции и
обычаи 24 марта
Наши предки именовали эту дату по-разному. Называли Антип Зубник, поскольку считали, что святой помогает исцелиться от зубной боли. Зарей кукушкой величали, так как многие суеверия 24.03 были связаны с этой птицей – она только начинала подавать голос.
Также на Руси отмечали в этот день птичий праздник. Уже все пернатые, как правило, возвращались с юга. Люди подкармливали их.
Народные приметы на
24 марта
Что нельзя делать 24 марта
Запрещено во время кукования кукушки спрашивать об оставшихся годах жизни, иначе притянется смертельный недуг. Не рекомендуется говорить слово "здравствуйте", чтобы не отнять здоровье у того, к кому обращено приветствие. Прикасаться к березе нежелательно: грозят неприятности.
Конфликтовать с родителями нежелательно: отношения разладятся надолго. Не следует есть мясо птицы, а также выкидывать потроха – сразу начнут преследовать болезни. Оставлять ребенка у родных в этот день не разрешается, а то он начнет все время плакать и капризничать.
Что можно делать 24 марта
Как только послышатся звуки кукушки, надо позвенеть деньгами, и они никогда не закончатся, прошептать признание в любви в сторону дорогого человека, тогда он ответит на чувства, а еще загадать желание – оно исполнится. При встрече с кем-либо нужно сказать "привет" или "добрый день".
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