В этот день астрологи не советуют сидеть без дела

Растущая Луна 25 марта переберется в знак Льва. Поставленных целей многим достичь удастся. Не стоит откровенничать ни с кем. Энергию лучше направить в мирное русло. А от проявления негативных эмоций следует воздержаться.

Овен

Это будет своеобразный день у Овнов. С одной стороны, есть шанс отдохнуть со старыми друзьями и приобрести новых, а также выиграть в лотерею. С другой, нежелательны переговоры, дальние поездки и большие приобретения. Возможны конфликты с окружающими.

Телец

Если нынешнее место работы не устраивает Тельцов в финансовом отношении, наступил момент поискать новое. Выполняйте задачи последовательно, одну за другой, тогда все получится. В личной жизни не надо принимать важных решений: велик риск ошибок.

Близнецы

Успехов в этот день Близнецы добьются. Хорошо пройдет дальняя поездка. А вот договориться с коллегами и близкими людьми вряд ли получится. Не стоит уезжать далеко, а также приобретать дорогие вещи и предметы. Вечером найдите время для отдыха.

Рак

Заниматься не только своими делами придется 25 марта Ракам. На это уйдет немало времени. Преодолеть возможные неприятности поможет оптимизм. Уделите внимание своему здоровью: не исключено обострение хронической болезни.

Лев

Поставленных целей Львы в этот четверг достигнут. Удача вас не покинет. Есть вероятность поездки для решения семейной проблемы. Не следует приобретать вещи, особой необходимости в которых нет, избегайте крупных трат. Обязательно помогите близким.

Дева

Со старыми проблемами Девы 25.03.2021 разберутся. Важные дела лучше отложить. Чаще общайтесь с коллегами и друзьями. Вас ждут интересные знакомства, в том числе с опытными людьми, способными многому научить. Принимайте гостей и сами ходите с визитами.

Весы

Новые дела займут почти целый день у Весов, соберитесь и верно рассчитайте свои силы. Многие проблемы удастся решить благодаря помощи старых знакомых. Ближе к вечеру можно провести время с родными или отправиться на романтическое свидание.

Скорпион

Работать Скорпионам 25 марта лучше в полном одиночестве, удаленно, тога все задачи выполнятся быстро и успешно. Нежелательно вкладываться в сомнительные проекты и покупать то, что не планировали. Вечером порадуют встречи со старыми друзьями.

Стрелец

Благодаря новым идеям Стрельцам откроются заманчивые перспективы. Ошибок и проблем в этот день у вас не ожидается. Руководствуйтесь собственным опытом, не применяйте чужие советы. В свободное время смените обстановку, отдохните на природе.

Козерог

Некоторым Козерогам 25.03.2021 придется на работе заниматься домашними делами, что займет немало времени. Эмоции следует жестко контролировать. Успешные и авторитетные люди подзарядят вас энергией. В личной жизни возможны благоприятные перемены.

Водолей

Для воплощения всего задуманного Водолеям в этот четверг желательно больше потрудиться, и успех обеспечен. Деликатность и терпение помогут избежать ссор с коллегами и близкими. Не отказывайтесь помочь тем, кто попросит. Повидайтесь с друзьями.

Рыбы

Во всех начинаниях Рыбам 25.03.2021 поможет заряд положительной энергии. Сложные рабочие и личные проблемы вы решите без особого труда. Необычные и оригинальные приобретения окажутся весьма полезными. Купите подарки близким – они будут довольны.

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