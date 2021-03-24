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Церковь поминает 25 марта Феофана. Это был монах, исповедник, богослов и летописец. Больного, его заточили в темницу, где он умер.
Традиции и обычаи 25 марта
Наши предки в этот день встречали и зазывали весну. Они вставали на рассвете, выходили на улицу и исполняли специальные песни – веснянки.
Крестьяне особо берегли лошадей. Существовало поверье, будто, если те заболеют на Феофана, их недуг продлится до осени.
Женщины, выйдя в поле и оседлав кочергу, объезжали по кругу три раза. Считалось, что это поможет вырастить богатый урожай.
Также на Руси лечили от разных болезней. При этом использовали молитвы, заговоры и магические ритуалы.
Народные приметы на 25 марта
Что нельзя делать 25 марта
1. Не стоит бесплатно что-либо брать у чужих.
2. Бездельничать категорически не рекомендуется.
3. Незамужним ломать березовые ветки не годится.
4. Запрещено с криками выяснять отношения.
5. Нежелательно употреблять мясо, субпродукты, масло, яйца и молокопродукты.
Что можно делать 25 марта
1. Нужно рано встать.
2. Следует накормить птиц.
3. Положено есть холодную пищу без растительного масла.
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