Не годится в этот четверг бездельничать: можно стать нищим

Церковь поминает 25 марта Феофана. Это был монах, исповедник, богослов и летописец. Больного, его заточили в темницу, где он умер.

Традиции и обычаи 25 марта

Наши предки в этот день встречали и зазывали весну. Они вставали на рассвете, выходили на улицу и исполняли специальные песни – веснянки.

Крестьяне особо берегли лошадей. Существовало поверье, будто, если те заболеют на Феофана, их недуг продлится до осени.

Женщины, выйдя в поле и оседлав кочергу, объезжали по кругу три раза. Считалось, что это поможет вырастить богатый урожай.

Также на Руси лечили от разных болезней. При этом использовали молитвы, заговоры и магические ритуалы.

Народные приметы на 25 марта

Ночной туман сулит дождь днем, утренний – богатый урожай.

Иней лег на деревья, значит, лето будет ненастное.

Лесные животные бегут на возвышенности – к паводкам.

Сидящие на земле или снегу вороны предвещают оттепель.

Туман идет вверх – к дождю, падает вниз – к солнечной погоде.

Если на Фофана установилась настоящая весна, лето ожидается сырое.

Что нельзя делать 25 марта

1. Не стоит бесплатно что-либо брать у чужих.

2. Бездельничать категорически не рекомендуется.

3. Незамужним ломать березовые ветки не годится.

4. Запрещено с криками выяснять отношения.

5. Нежелательно употреблять мясо, субпродукты, масло, яйца и молокопродукты.

Что можно делать 25 марта

1. Нужно рано встать.

2. Следует накормить птиц.

3. Положено есть холодную пищу без растительного масла.

Ранее стало известно, в какие дни нельзя мыть голову. Таких всего три.

