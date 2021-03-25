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Луна 26 марта все еще растет, но уже окажется в Деве. Хотя эмоции время от времени будут руководить мыслями и поступками, нужно действовать спокойно. Желательно находиться в окружении других – коллег, друзей, родных – и постараться найти возможность расслабиться и восстановить силы.
Овен
Давно отложенные проекты Овнам в этот день пора начать реализовывать – они пригодятся. Действовать следует, используя собственный опыт, экспериментировать не надо. Отправляться в командировку нежелательно. Тратьте меньше, иначе разоритесь.
Телец
С делами Тельцы 26 марта справятся. Непростые финансовые вопросы не сразу, вам удастся решить, только не доверяйте всем подряд. Еще вы исправите прежние ошибки и наладите отношения с теми, кого обидели. Романтические отношения могут привести в загс.
Близнецы
Как достичь желаемого, Близнецы в четвертую пятницу весны поймут. Со всеми преградами на пути вы разделаетесь без особых усилий. Избегайте ссор. Из-за перенапряжения во время работы по дому может ухудшиться самочувствие. Отдохните с друзьями.
Рак
Приятным и легким для Раков 26.03.2021 вряд ли будет: подстерегает много трудностей. И все же вы найдете способ выйти из любой непростой ситуации благодаря поддержке близких. От поездок надо отказаться. Ближе к вечеру есть вероятность удачного приобретения.
Лев
Решить старые проблемы Львам в этот день поможет настойчивость. Чтобы не пострадала работа и кошелек, усмирите желания и эмоции. Приумножить доход можно, но не по инерции. Будьте крайне осторожны за рулем. Порадует встреча с любимым человеком.
Дева
В профессиональной сфере, и не только, Девам в четвертую пятницу весны предстоят испытания. Не исключены споры с коллегами. Вас могут обмануть мошенники или вы потратите большие средства на то, что совсем не нужно. Поберегите здоровье: велик риск заболеть.
Весы
Благодаря энтузиазму и применив неожиданный способ, Весы 26 марта смогут добиться многого. Воздержитесь от негативных эмоций в отношении окружающих. Пришло время решить личную судьбу – расстаться или устроить свадьбу.
Скорпион
Значительные успехи ожидают в этот день Скорпионов. Несмотря на то, что дел окажется больше обычного, вы все успеете вовремя. Благодаря новым интересам и увлечениям вы приобретете приятных знакомых, с одним из которых может случиться роман.
Стрелец
Ранее начатое Стрельцы завершат в четвертую пятницу весны. Не исключены мелкие неожиданные расходы. При решении финансовых вопросов посоветуйтесь с авторитетными людьми. Удачными будут короткие поездки. Деликатность поможет не поссориться с близкими.
Козерог
Достигать целей 26.03.2021 Козерогам нужно проверенными способами, используя советы опытных людей. Перенесите дальние поездки. Откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, иначе получите травму. Вы можете встретить настоящую любовь.
Водолей
Инициатива и настойчивость помогут в этот день Водолеям добиться желаемого. Полезно будет обсудить с начальством и коллегами вопросы, связанные с привычной работой и решением новых задач. Вам пригодится опыт новых знакомых. Не спешите доверять всем.
Рыбы
Мелкие однообразные дела Рыбы в четвертую пятницу весны выполнят, чужие ошибки исправят, в конфликтах разберутся. За все это вы будете щедро вознаграждены. Не приобретайте дорогих вещей. Возможно, к вам приедут родственники или вы навестите их.
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