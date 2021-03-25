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Верующие особо чтут 26 марта святого Никифора. Он был защитником икон от язычников, за что сослан в монастырь, где и умер.
Традиции и обычаи 26 марта
На Руси в этот день много традиций было связано с изменениями в природе. Таял снег, просыпались медведи и выходили из берлог. Люди старались не ходить в лес, чтобы не встретить косолапого.
Наши предки старались купаться в родниковой воде, считая ее исцеляющей от всех болезней. Женщины с утра умывались ею, уверенные, что благодаря этому будут красивыми и молодыми. А также мыли полы во всех помещениях, веруя, что это поможет все в семье стать здоровыми и счастливыми.
Народные приметы на 26 марта
Что нельзя делать 26 марта
Запрещено печь пироги с картофельной начинкой и носить темную одежду, иначе в семье будет покойник. Не разрешается обдирать кору с деревьев и кустов, ломать их ветки, вырывать с корнем любые растения – это грозит бедами всем родственникам. Также не положено рассказывать плохие сны: они могут сбыться.
Не стоит пользоваться режущими и колющими предметами, ведь если пораниться, то предстоят большие испытания, которые надо преодолевать, что называется, кровью и потом. Ходить к могилам умерших не рекомендуется, как и на охоту, – чтобы не навлечь неприятности.
Брать в долг сахар и соль не годится, чтобы не возникло проблем в семье. Стричь косу девочке младше 14 лет тоже не следует: судьба ее отрежется вместе с волосами.
Что можно делать 26 марта
Желательно вымыть дома пол, от степени его чистоты зависит благополучие тех, кто живет там. Хорошо бы побывать на рыбалке, причем стараться добыть улов побольше – на счастье и здоровье семьи.
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