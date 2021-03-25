Печь пироги с картошкой и угощать ими в эту пятницу не разрешается

Верующие особо чтут 26 марта святого Никифора. Он был защитником икон от язычников, за что сослан в монастырь, где и умер.

Традиции и обычаи 26 марта

На Руси в этот день много традиций было связано с изменениями в природе. Таял снег, просыпались медведи и выходили из берлог. Люди старались не ходить в лес, чтобы не встретить косолапого.

Наши предки старались купаться в родниковой воде, считая ее исцеляющей от всех болезней. Женщины с утра умывались ею, уверенные, что благодаря этому будут красивыми и молодыми. А также мыли полы во всех помещениях, веруя, что это поможет все в семье стать здоровыми и счастливыми.

Народные приметы на 26 марта

Гроза и ветер с севера предвещают долгую весну.

Покинувший берлогу медведь сулит уход холодов до зимы.

Дует южный или восточный ветер – к теплу весной и летом.

Прилет лебедей указывает, что надвигается снегопад.

Туман на Никифора или с берез сильно течет сок, значит, летом будет дождливо и прохладно.

Если из теплых краев вернулись гуси, можно надеяться на богатый урожай.

Что нельзя делать 26 марта

Запрещено печь пироги с картофельной начинкой и носить темную одежду, иначе в семье будет покойник. Не разрешается обдирать кору с деревьев и кустов, ломать их ветки, вырывать с корнем любые растения – это грозит бедами всем родственникам. Также не положено рассказывать плохие сны: они могут сбыться.

Не стоит пользоваться режущими и колющими предметами, ведь если пораниться, то предстоят большие испытания, которые надо преодолевать, что называется, кровью и потом. Ходить к могилам умерших не рекомендуется, как и на охоту, – чтобы не навлечь неприятности.

Брать в долг сахар и соль не годится, чтобы не возникло проблем в семье. Стричь косу девочке младше 14 лет тоже не следует: судьба ее отрежется вместе с волосами.

Что можно делать 26 марта

Желательно вымыть дома пол, от степени его чистоты зависит благополучие тех, кто живет там. Хорошо бы побывать на рыбалке, причем стараться добыть улов побольше – на счастье и здоровье семьи.

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