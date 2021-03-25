Казахстанский эксперт предвидит ослабление доллара и евро в 2021 году

Как утверждает психотерапевт и астролог из Казахстана Ерлан Мукашев, Соединенные Штаты начнут терять свою могущественность. Кроме того, курсы доллара и евро начнет снижаться.



Основываясь на этом, эксперт считает, что инвесторам и предпринимателям стоит обратить внимание на валюты восточных стран – Китая, Японии и Сингапура. Вообще, по мнению Мукашева, в течение этого года курсы валют будут оставаться на стабильном плаву. Возможное незначительное изменение в апреле или мае.

Кроме того, в текущем году астролог предвидит скорые перемены в крупнейших государствах мира. Однако в нашей стране серьезных изменений не ожидается. Об этом сообщает РИА ФАН.

Такое же мнение у него в отношении США, хотя эксперт предполагает, что экономические позиции государства начнут сдавать. За лидерские позиции на мировой арене будут бороться китайцы, но пока что без каких-то громких успехов.

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