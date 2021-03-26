В эту субботу испытания подстерегают многих

Луна 27 марта растет и все еще в знаке Девы. Чтобы добиться успеха, нужно сильно постараться. Избежать роковых ошибок помогут совета и поддержка опытных людей. В деловом и личном плане все пойдет наперекосяк, если не согласиться на компромисс.

Овен

Чтобы проблем не оказалось еще больше, Овнам нужен трезвый расчет. Неудачи будут преследовать, однако сдаваться не стоит. Возможен сюрприз от малознакомого человека. Есть все шансы получить деньги, завести роман, услышать признание в любви.

Телец

В делах Тельцов намечается заметный прогресс 27 марта. Интуиция поможет решить финансовые вопросы. Не исключено что вы получите подарки и совершите удачную покупку. Смените обстановку, отправляйтесь в поездку – она будет интересной. В личной жизни все так же хорошо.

Близнецы

Происходящее в этот день способно повлиять на карьеру Близнецов. Из-за вашей рассеянности на работе могут возникнуть непростые ситуации. Посетите спортивный или танцевальный зал. На встрече с друзьями возможны приятные знакомства и начало нового романа.

Рак

Любые преграды и трудности Ракам 27.03. нипочем. Из разговоров коллег вам удастся получить полезную информацию. Воздержитесь от лишних трат, иначе с деньгами будет туго. Звезды советуют заняться домашними делами и быть терпеливее по отношению к близкими.

Лев

Немало работы предстоит Львам. Кроме того, следует рассчитаться с долгами и оплатить все, что нужно. Вечером можно приобрести статусные аксессуары и одежду, побывать на вечеринке с участием известных людей. Велик риск разлуки с любимыми навсегда.

Дева

Вопросы о деньгах и имуществе опытные Девы разрешат 27.03.2021. Вы справитесь с прежними задачами и приступите к выполнению новых. Будьте внимательны при подписании важных документов. Поднимут настроение общение с друзьями детства и общие воспоминания.

Весы

Целеустремленность поможет Весам справиться с делами, которых окажется больше, чем прежде. Только грамотно распределите силы. Ближе к вечеру купите подарки родным – они порадуют их и придутся кстати. Вечером надо бы хорошо отдохнуть и пораньше лечь спать.

Скорпион

За огромные успехи в работе Скорпионов 27 марта ждет награда, возможны повышение в должности и увеличение зарплаты. Также вероятна смена деятельности. Хорошо бы заняться творчеством. Удастся восстановить связи с некогда дорогими для вас людьми.

Стрелец

Замечания начальства прозвучат резко, и Стрельцы задумаются о смене профессии, будут переживать, что отразится на самочувствии. Для больших приобретений и дальних поездок и это время не подходит. Дома могут возникнуть бытовые проблемы.

Козерог

Дела Козерогов пойдут не так, как хотелось. Однако благодаря вниманию к мелочам и аккуратности удастся избежать ошибок при оформлении документов. Родственники помогут в домашних делах. Хорошо бы отправиться в путешествие, особенно – романтическое.

Водолей

Спокойствие, здравое мышление и расчетливость укажут Водолеям дорогу к целям и получению желаемого 27.03.2021. Используйте шанс получить новые знания. Воздержитесь от агрессии, чтобы не поссориться с близкими. Найдите время для спорта, прогулки и активного отдыха.

Рыбы

Лишь терпение даст возможность Рыбам 27 марта добиться успехов. Есть шанс удачно вложить деньги – ожидается хорошая прибыль. Отправляться в дорогу не стоит. Приятными окажутся новые знакомства. Доставят удовольствие романтические отношения.

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