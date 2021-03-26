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Христиане 27 марта поминают святого Венедикта. Основанный им монастырский орден со строгим уставом распространился и по православным церквям.
Также у православных это день Федоровской иконы Божией матери. Считалось, что она исцеляет от недугов и способна творить чудеса.
Традиции и обычаи 27 марта
Наши предки именовали эту дату Венедиктовым днем – в честь святого и Федором Скотником, ведь это было время особого ухода за скотиной. Ее выскребали от полинявшей шерсти и заговаривали от болезней и сглаза.
Женщины молились о счастье в семье. Беременные просили легких родов и чтобы ребенок появился на свет здоровым.
Народные приметы на 27 марта
Что нельзя делать 27 марта
1. Смотреть в зеркало, даже мельком, не рекомендуется.
2. Запрещено пользоваться несвежим полотенцем.
3. Не годится лежать на использованном постельном белье.
4. Пользоваться ножом и другими острыми предметами не следует.
5. Не разрешается надевать ношеную несколько одежду.
6. Опустошать холодильник не положено.
7. Идти в дом к неприятному человеку не стоит.
8. Говорить с начальством о повышении в должности и увеличении зарплаты тоже ни к чему
Что можно делать 27 марта
1. Желательно одеваться в чистое.
2. Нужно закупить продукты.
3. Следует застелить постель чистым бельем.
Ранее стало известно, что нельзя делать в Родительские субботы 2021. Одним
из таких дней будет 27 марта.
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