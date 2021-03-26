Приметы на 27 марта: что нельзя делать на Федора Скотника  

Приметы на 27 марта: что нельзя делать на Федора Скотника  
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не разрешается  в эту субботу смотреть в зеркало: можно потерять жизненную энергию

Христиане 27 марта поминают святого Венедикта. Основанный им монастырский орден со строгим уставом  распространился и по православным церквям.

Также у православных это день Федоровской иконы Божией матери. Считалось, что она исцеляет от недугов и способна творить чудеса.

Традиции и обычаи 27 марта

Наши предки именовали эту дату Венедиктовым днем – в честь святого и Федором Скотником, ведь это было время особого ухода за скотиной. Ее выскребали от полинявшей шерсти и заговаривали от болезней и сглаза.

Женщины молились о счастье в семье. Беременные просили легких родов и чтобы ребенок появился на свет здоровым.

Народные приметы на 27 марта

  • Заморозки на Федора продлятся неделю.
  • Быстро и высоко плывущие облака сулят хорошую погоду.
  • Если в этот день лег туман, лето будет дождливым, гремит гром – теплым и с богатым урожаем.
  • Стучащий клювом по сухому дереву дятел и купающиеся воробьи предвещают тепло.
  • Вода в реках держится на одном уровне, значит, летом ожидается засуха и жара.

Что нельзя делать 27 марта

1. Смотреть в зеркало, даже мельком, не рекомендуется.

2. Запрещено пользоваться несвежим полотенцем.

3. Не годится лежать на использованном постельном белье.

4. Пользоваться ножом и другими острыми предметами не следует.

5. Не разрешается надевать ношеную несколько одежду.

6. Опустошать холодильник не положено.

7. Идти в дом к неприятному человеку не стоит.

8. Говорить с начальством о повышении в должности и увеличении зарплаты тоже ни к чему

Что можно делать 27 марта

1. Желательно одеваться в чистое.

2. Нужно закупить продукты.

3. Следует застелить постель чистым бельем.

Ранее стало известно, что нельзя делать в Родительские субботы 2021. Одним из таких дней будет 27 марта.     

Полина ДОРОЖКИНА

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