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Для некоторых знаков зодиака начало 2021 года выдалось непростым. Однако трем представителям в апреле точно улыбнется удача, положив конец постоянным трудностям и волнениям.
Ракам, например, нужно наконец выбраться из своего "панциря" и попробовать взглянуть на мир иначе. Наступает время, когда все будет зависеть от вас самих. Черная полоса закончится, а вы воспрянете духом, если найдете в себе силы не обращать внимания на мелкие трудности и оставите в прошлом все обиды. Апрель также прекрасно подходит для того, чтобы наконец посвятить время себе и заняться творчеством.
Перед Девами откроется много радужных перспектив. Вариантов развития вашей жизни будет настолько много, что представителям знака остается только выбирать. Только не затягивайте с выбором, иначе есть большой риск упустить что-то очень важное. Не бойтесь рисковать, потому что в апреле вы с легкостью оставите все неудачи позади.
Повезет и Стрельцам. Представителям огненного знака удача будет сопутствовать во всем, а второй весенний месяц можно смело назвать счастливым временем. Не исключено, что удастся улучить финансовое положение и свое здоровье. Дерзайте, если хотите улучшить свою жизнь к лучшему, пишет "Экспресс газета".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждет представителей всех знаков зодиака в апреле 2021 года.
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